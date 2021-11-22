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ЦАМТО

Южная Корея согласилась снизить стоимостную долю Индонезии в проекте разработки истребителя KF-X

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KF-21 Boramae
Презентация первого летного опытного образца перспективного южнокорейского многофункционального истребителя KF-21 Boramae (KF-X, серийный и бортовой номер "001") в штаб-квартире южнокорейской авиастроительной корпорации Korean Aerospace Industries (KAI). Сачхон, 09.04.2021.
Источник изображения: www.facebook.com/ROKArmedForces

ЦАМТО, 19 ноября. Республика Корея согласилась снизить долевой платеж Индонезии в совместном проекте разработки истребителя нового поколения KF-X (в Республике Корея презентован как KF-21 "Борамэ").

Как сообщает Yonhap, Агентство программ оборонных закупок Республики Кореи (DAPA) заявило, что Индонезия должна будет выплатить в общей сложности 1,6 трлн. вон (1,35 млрд. долл.) или на 100 млрд. вон ниже изначально запланированной суммы (для справки: общая стоимость проекта KF-21 составляет 8,1 трлн. вон). Решение было принято после длительных переговоров.

Представители двух стран провели в общей сложности шесть раундов переговоров, последний из которых состоялся 11 ноября 2021 года в Джакарте. Как заявлено, обе стороны проведут дополнительные консультации по подробному плану относительно того, как и когда Индонезия выплатит просроченные платежи по оборонному проекту, которые на текущий момент составляют около 800 млрд. вон.

Как известно, в соответствии с начальным соглашением Индонезия взяла на себя 20% затрат на разработку самолета. В ходе переговоров южнокорейская сторона согласилась получить платежи товарами в размере 30% от индонезийской доли.

По заявлению DAPA, решение о номенклатуре товаров еще не принято, однако Индонезия может рассчитывать на поставки своего основного экспортного товара – пальмового масла.

Как ранее сообщал ЦАМТО, церемония выкатки первого опытного образца перспективного истребителя KF-21 "Борамэ" на предприятии южнокорейской компании KAI в Сачхоне состоялась 9 апреля 2021 года. На данный момент собрано три прототипа. Четвертый опытный образец должен быть готов в декабре. Всего на этапе предсерийного производства планируется выпустить шесть прототипов самолета.

В настоящее время проводятся наземные испытания истребителя, а первые летные испытания запланированы на следующий год. По словам официальных лиц, после завершения разработки 40 самолетов планируется поставить ВВС РК к 2028 году и еще 80 ед. – к 2032 году. Новый истребитель предназначен для замены стареющего парка F-4 и F-5.

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Страны
Индонезия
Южная Корея
Продукция
F-4
F-5
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Проекты
Истребитель 5 поколения
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