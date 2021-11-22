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РИА Новости

Черноморский флот на учениях отразил атаку низколетящих беспилотников

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Большой десантный корабль "Новочеркасск" и вертолеты Ми-8 на учениях Черноморского флота в Крыму
Большой десантный корабль "Новочеркасск" и вертолеты Ми-8 на учениях Черноморского флота в Крыму.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Тренировка по отражению атаки беспилотных летательных аппаратов условного противника прошла на Черноморском флоте, сообщает пресс-служба флота.

"В пунктах базирования кораблей Черноморского флота проведена тренировка с дежурными сменами по противовоздушной обороне с отработкой элементов по обнаружению и отражению ударов низколетящих воздушных целей условного противника", - говорится в сообщении.

В роли воздушного противника задействовали беспилотные летательные аппараты из состава подразделений морской авиации и ПВО ЧФ.

"В ходе тренировки все дежурные смены по ПВО флота своевременно обнаружили условного противника и были приведены в готовность к применению корабельного зенитного вооружения", - подчеркнули в пресс-службе.

Расчеты дежурных смен постов ПВО успешно выполнили задачи по идентификации и отражению налета "вражеских" беспилотников, добавили в пресс-службе.

Ранее Украина закупила у Турции ударные беспилотники Bayraktar для "сдерживания" России и защиты своей территории. В конце октября Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные впервые применили Bayraktar в Донбассе.

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