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Российская газета

Совфед одобрил закон об увеличении срока службы для маршалов и генералов

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Источник изображения: rg.ru

По решению президента России можно будет увеличивать предельный возраст пребывания на военной службе для маршалов, генералов армии и адмиралов флота. Такой закон 19 ноября одобрил Совет Федерации.

"Федеральный закон устанавливает правовые основания для заключения нового контракта на прохождение военной службы с военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе и имеющими воинские звания маршала, генерала армии, адмирала флота на срок, установленный президентом РФ", - сообщил первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Владимир Кожин.

Теперь с маршалами, генералами и адмиралами, достигшими 65 лет, можно решением главы государства заключать новый контракт до достижения ими возраста 70 лет. Изменения вносятся в статью 49 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе".

"Мне кажется, это правильное решение. Молодые, здоровые еще мужики, еще служить и служить Отечеству. Чего их раньше срока на пенсию отправлять?" - прокомментировала документ спикер Совфеда Валентина Матвиенко.


Дмитрий Гончарук

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Россия
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