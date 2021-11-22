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РИА Новости

Росгвардия заявила, что ей не нужен робот-"черепаха" для разгона толпы

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Дежурные по Центру оперативного управления отдела вневедомственной охраны Росгвардии
Дежурные по Центру оперативного управления отдела вневедомственной охраны Росгвардии.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Росгвардия не заказывала работы по созданию робота-"черепахи" для разгона демонстрации, ведомство не испытывает необходимости в подобных машинах, заявил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Ранее на сайте Роспатента был опубликован реферат изобретения Кабардино-Балкарского научного центра РАН, в котором ученые представили проект гусеничного робота для разгона демонстраций и предотвращения терактов. Из-за обтекаемого корпуса машина внешне напоминает черепаху. Отмечалось также, что робот, вооруженный электрошокером, сеткометами и быстротвердеющей пеной, мог бы применяться войсками Росгвардии.

"Росгвардия не имеет отношения к разработке данного образца. Указанные работы не заказывались, так как такого рода продукция не представляет интереса для ведомства", - сказал Грибакин.

По замыслу ученых КБНЦ РАН, робот-"черепаха" должен был выпускаться в двух модификациях: быстроходный (50-60 километров в час) робот-оперативник, который будет "рассекать" скопления людей и задерживать отдельных нарушителей при помощи установленных на нем сеткометов, электрошокеров, распылителей пены и раздражающих веществ. Второй вариант - роботы-щитоносцы, предназначенные для установки заграждений, разделяющих "бесчинствующую толпу" на части, а также блокирующие нарушителей от прямого физического контакта с правоохранителями.

Как указывается в патенте, особенности корпуса и шасси робота позволяют ему развивать скорость, превышающую скорость любого пешехода или всадника на лошади.

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Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Роспатент
Проекты
Робот
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