Войти
Российская газета

Названа главная уязвимость системы ПРО США

104
0
0
Источник изображения: Ralph Scott/Missile Defense Agency/U.S. Department of Defense/Wikimedia

Кибератака может сделать американскую систему ПРО бесполезной. И эта возможность вполне реальна из-за большого количества слабых мест.

К такому выводу пришел автор портала 19FortyFive Дэниэл Гур, анализируя современное состояние ПРО США. Он пишет о том, что существующая гиперзвуковая угроза, в частности, со стороны Китая, заставила Пентагон пересмотреть свой подход к системам ПРО. Мощная американская техника предназначена для отслеживания и уничтожения обычных баллистических ракет и может быть модифицирована для борьбы с гиперзвуковым оружием. Речь идет о возможной разработке специальных датчиков - системы HBTSS (Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor - космические сенсоры для отслеживания гиперзвукового и баллистического оружия).

Но даже если американским ученым удастся добиться технологического прорыва и создать систему, надежно защищающую от гиперзвуковой угрозы, уязвимость ПРО в отношении кибератак сохранится.

Согласно недавнему отчету американской Счетной палаты, испытания в Пентагоне выявили критически важные уязвимости почти во всех разрабатываемых системах. И для обеспечения кибербезопасности сделано недостаточно.

Автор указывает на то, что системы ПРО США должны быть объединены в одну сеть. Также есть сведения о недостаточном шифровании данных, недостатке антивирусных программ, отсутствии механизмов многофакторной аутентификации и других слабых местах. При это Минобороны США с 2017 года не может завершить оценку уязвимости своих систем и сетей.

"Нет смысла создавать новые сети и системы вооружений для противостояния современным ракетным угрозам, оставляя эти средства уязвивыми для кибернетического Перл-Харбора", - заключает Дэниел Гур.


Майя Бирюкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Проекты
ГЗЛА
ИТ
Кибербезопасность
Похожие новости
12.02.2021
Применение ядерного вооружения может стать реальностью
03.02.2021
Wedge Infinity (Япония): весь мир спешит использовать искусственный интеллект в военной сфере
20.07.2020
Не пугайте кенгуру: Австралия готовится к большой войне
18.05.2020
Бюджеты в эпоху пандемии
18.10.2016
Россия и Индия заключили наконец сделку о поставках С-400
14.05.2014
Готовность к технологической войне
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.11 23:50
  • 44
США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну
  • 21.11 20:40
  • 18
В США удивились размерам Су-75
  • 21.11 13:07
  • 3
Минобороны получило партию новейших зенитных управляемых ракет "Стрела-9М333"
  • 21.11 11:30
  • 31
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 21.11 09:41
  • 37
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 21.11 02:51
  • 4
Звездный воин: что скрывает российская система противоспутникового оружия
  • 20.11 08:43
  • 1
Минобороны ОАЭ подписало 5 контрактов во второй день Dubai Airshow 2021
  • 20.11 08:39
  • 1
Великобритания согласилась продать Украине военные корабли и ракеты
  • 20.11 06:43
  • 8
Россия к началу декабря усилит военную группировку в Крыму десантным полком
  • 20.11 04:11
  • 14
Пашинян заявил, что Азербайджан предпринимает в Нагорном Карабахе дискредитирующие российских миротворцев действия
  • 20.11 03:09
  • 1
Трансформер и содержание: Черноморский флот усилят новым патрульным кораблем
  • 20.11 02:02
  • 1
«Роскосмос» перенес запуск ракеты «Протон-М» с космодрома Байконур
  • 19.11 21:08
  • 1
Шойгу заявил, что новая российская система на испытаниях ювелирно поразила старый спутник
  • 19.11 13:42
  • 105
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 19.11 13:35
  • 8
Казахстан заказал два военно-транспортных самолета Airbus A400M