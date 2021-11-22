Названа главная уязвимость системы ПРО США

Кибератака может сделать американскую систему ПРО бесполезной. И эта возможность вполне реальна из-за большого количества слабых мест.

К такому выводу пришел автор портала 19FortyFive Дэниэл Гур, анализируя современное состояние ПРО США. Он пишет о том, что существующая гиперзвуковая угроза, в частности, со стороны Китая, заставила Пентагон пересмотреть свой подход к системам ПРО. Мощная американская техника предназначена для отслеживания и уничтожения обычных баллистических ракет и может быть модифицирована для борьбы с гиперзвуковым оружием. Речь идет о возможной разработке специальных датчиков - системы HBTSS (Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor - космические сенсоры для отслеживания гиперзвукового и баллистического оружия).

Но даже если американским ученым удастся добиться технологического прорыва и создать систему, надежно защищающую от гиперзвуковой угрозы, уязвимость ПРО в отношении кибератак сохранится.

Согласно недавнему отчету американской Счетной палаты, испытания в Пентагоне выявили критически важные уязвимости почти во всех разрабатываемых системах. И для обеспечения кибербезопасности сделано недостаточно.

Автор указывает на то, что системы ПРО США должны быть объединены в одну сеть. Также есть сведения о недостаточном шифровании данных, недостатке антивирусных программ, отсутствии механизмов многофакторной аутентификации и других слабых местах. При это Минобороны США с 2017 года не может завершить оценку уязвимости своих систем и сетей.

"Нет смысла создавать новые сети и системы вооружений для противостояния современным ракетным угрозам, оставляя эти средства уязвивыми для кибернетического Перл-Харбора", - заключает Дэниел Гур.

Майя Бирюкова