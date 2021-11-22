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Российская газета

Названы пять новых способов уничтожения авианосцев ВМС США

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Источник изображения: rg.ru

В США проанализировали новые угрозы для авианосцев. По мнению экспертов, они могут поставить под сомнение целесообразность использования этого вида вооружения, которым гордятся США.

Как пишет 19FortyFive, серьезную опасность для американских авианосцев представляют подводные беспилотники. В отличие от обычных субмарин, они могут длительное время ожидать приближения авианосца и начинать атаку при его обнаружении. При этом подводные дроны, в отличие от экипажей подлодок, не беспокоятся о своей возможной гибели.

"Подводные беспилотные аппараты, имеющие небольшое количество вооружения, способны работать автономно в заданных условиях и могут стать серьезной проблемой для авианосцев", - говорится в публикации.

Боевые БПЛА тоже весьма опасны. Они обладают необходимой гибкостью, чтобы пробиться сквозь защиту ПВО, поскольку в данном случае также нет необходимости беспокоиться о выживании летчиков. Дроны могут применять оружие на различных дистанциях, а затем сближаться с целью и использовать себя для нанесения смертельного удара. "Нет ничего опаснее робота, которому нечего терять", - пишет 19FortyFive.

Ощутимый урон способны нанести и кибератаки, ведь в авианосных группах используются сложные компьютерные системы. При этом можно выявить местоположение авианосца, эффективно "ослепить" его, затруднить выполнение миссии, вывести из строя ключевые системы и нейтрализовать защиту.

Еще одна серьезная угроза - это гиперзвуковое оружие. Гиперзвуковые ракеты могут быстро приближаться к цели по непредсказуемой траектории, что затрудняет защиту от них. "Они сочетают в себе опасность баллистических и крылатых ракет и только за счет одной только кинетической энергии могут нанести серьезный ущерб авианосцу", - отмечает автор материала.

Также 19FortyFive предупреждает об опасности систем орбитальной бомбардировки для авианосцев. Спутники, использующие в качестве снарядов вольфрамовые боеприпасы, могут идентифицировать авианосцы и атаковать их. Даже с помощью кинетической энергии с орбиты можно нанести сильный удар по наземной цели, потопив авианосец или сделав его бесполезным.


Михаил Русин

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Страны
США
Проекты
Авианосец
БПЛА
ГЗЛА
ИТ
Робот
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