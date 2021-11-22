Неудачный полёт «Канарейки»

Неудачная судьба «Канарейки» сложилась во многом из-за провала работ по 5,45-мм бесшумному автомату в полноразмерном варианте на основе АК74. Последующие работы с укороченным автоматом АКС74У значительно снизили степень унификации семейства АК74, а бесшумный вариант в нём оказался значительно более трудоёмким изделием.

Три варианта ПБС

История 5,45-мм бесшумного автомата по сравнению с 7,62-мм аналогом пошла несколько иным путём. После первых неудачных проб оружия с ПБС-2 с резиновыми обтюраторами конструкцию глушителя решили проектировать без использования таких дополнительных элементов. Новый ПБС-3 не имел сменных резиновых элементов, а глушение звука выстрела в нём происходило лишь за счёт сепараторной конструкции. Это обстоятельство позволило военным выдвинуть требования об использовании в таком ПБС не только специальных дозвуковых патронов, но и штатных сверхзвуковых.

Опытный ПБС-3 смог обеспечить стрельбу патронами с уменьшенной скоростью пули (УС) в режиме ведения автоматического огня, но при этом не допускал стрельбу обычным патроном с пулей со стальным сердечником. В итоге проект ПБС-3 отправили на доработку, в результате чего появился альтернативный вариант конструкции глушителя ПБС-4. Его также не удалось сделать идеальным. Работы над новым поколением глушителей проходили в климовском Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) под руководством А.С. Неугодова.

Автомат АКС74УБ с ПБС-3 Источник изображения: lsop.ru

Новый ПБС-4 имел более простое устройство, нежели ПБС-3, и позволял «безболезненно» стрелять обычными и трассирующими патронами. Но такой глушитель имел один небольшой изъян — стрельба очередями дозвуковыми патронами из автомата с ПБС-4 была невозможна. Выбирая из двух зол, военные специалисты остановились на крайнем варианте. Им пришлось пожертвовать возможностью бесшумной автоматической стрельбы в пользу ручного перезаряжания каждого выстрела с установленным ПБС-4 специальными патронами УС, при этом сохранив автоматический режим для боеприпасов штатной номенклатуры калибра 5,45 мм.

В начале 80-х оба варианта бесшумных автоматов проходили сравнительные испытания. Образец с ПБС-3 именовался как «5,45-мм автомат Калашникова укороченный для бесшумной и беспламенной стрельбы», а с ПБС-4 как «5,45-мм автомат Калашникова укороченный для бесшумной и беспламенной стрельбы с ручным перезаряжанием». В итоге более эффективным оказался автомат с ручным перезаряжанием.

Первый полёт «Канарейки»

Параллельно процессу разработки глушителя шли работы над модернизацией конструкции бесшумного подствольного гранатомёта. Проблем в этом компоненте бесшумного комплекса оказалось значительно меньше. Как ни удивительно, но работы по совершенствованию автоматно-гранатомётного комплекса 6П15 начались через несколько лет после начала опытно-конструкторских работ (ОКР) «Тишина», ещё до принятия на вооружение бесшумного гранатомёта.

В 1973 году в ЦНИИТОЧМАШ завершились научно-исследовательские работы (НИР) «Волчок» с целью изыскания возможности решения задач с более низкими тактико-техническими характеристиками, чем в НИР «Канарейка». С учётом результатов НИР «Волчок» в 1974 году начался новый поиск путей повышения боевых характеристик с целью выполнения задач, поставленных в работе «Канарейка». По завершении НИР в 1975 году пришёл черёд и ОКР. Бесшумный подствольный гранатомёт в институте создавала группа инженеров — Г.П. Петропавлов, В.А. Тихомиров и Г.К. Лейко. Работы над новым выстрелом велись в Научно-исследовательском институте приборов (НИИП, ныне — НПО «Прибор»).

Гранатомёт 6Г17 и ПБС-4 Источник изображения: ЦНИИТОЧМАШ

Как и первые глушители, ранние гранатомёты «Канарейка» проектировались для установки на полноразмерные 5,45-мм автоматы А3 (будущие АК74). В 1977-1978 годах испытания комплекса 6С1 проходили с гранатомётами, установленными на АКС74 с усиленной ствольной коробкой, так как обычные автоматы не удовлетворяли заданным параметрам живучести. Ко всему прочему, не лучшим образом себя показали и ПБС-2. С переводом работ бесшумных образцов на укороченный вариант автомата ОКР «Канарейка» также изменили свой вектор.

Совместным приказом Министерства оборонной промышленности СССР и Министерства машиностроения СССР №242/213 от 9 июня 1977 года были утверждены НИР «Рояль» по проведению исследований по специальному стрелковому комплексу. В Ижевске открыли тему НВ5-123-77 по разработке малогабаритного автомата ПП-1Р, в Климовске продолжили работы над гранатомётом 6Г17, а в Новосибирске начали проектировать оптический прицел «Малыш». Ещё целый ряд институтов и предприятий включился в работу по другим темам, сопутствовавшим НИР «Рояль».

«Рояль» в кустах

Новое поколение бесшумного комплекса «Рояль» должно было состоять из четырёх компонентов:

лёгкого 5,45-мм малогабаритного автомата для бесшумной и беспламенной стрельбы со складывающимся прикладом;

подствольного гранатомёта для бесшумной и беспламенной стрельбы;

винтовочных гранат для бесшумной стрельбы;

прицелов, позволяющих вести прицельную стрельбу всеми видами боеприпасов в дневных и ночных условиях.

Малогабаритный бесшумный автомат со временем всё-таки появился. Решить комплексную проблему стрельбы малоимпульсным дозвуковым патроном удалось, пусть и ценой вынужденных жертв. В итоге автоматы АКС74УБ имели ряд существенных конструктивных изменений от АКС74У, что также наложило свой негативный отпечаток, усложнив производство. Однако донор для установки подствольного гранатомёта появился, и все предпосылки реализовать замыслы комплекса «Рояль» уже имелись.

Автомат 6П27 с ПБС-4 и 6Г17 Источник изображения: vitalykuzmin.net

Бесшумный гранатомёт — наименее проблемная часть «Рояля» — отрабатывался в рамках ОКР «Канарейка». К началу ОКР уже появился гранатомёт 6Г16 для комплекса «Тишина». Доработка подствольника началась с изменения размещения креплений для установки на новый автомат. Однако такими косметическими правками работы не ограничились. Для «Канарейки» разработали новую гранату повышенной эффективности, значительно отличавшуюся от «Ящерицы». Это повлекло за собой изменение конструкции гранатомёта.

Новая 30-мм граната для подствольника 7Г23 в отличие от предшественника 7Г20 избавилась от «хвоста» в виде стержня, что позволило использовать освободившуюся массу изделия для увеличения боевого заряда. Граната вместе с вышибным патроном ПХС-19 составила выстрел 7П25, встречающийся под аббревиатурой ВКЗГ — выстрел с кумулятивно-зажигательной гранатой. Помимо нового поколения гранаты, в планах ОКР значилась разработка винтовочной осколочной гранаты массой 500 г и начальной скоростью 65-70 м/сек. Других сведений о таком бесшумном боеприпасе нам найти не удалось.

Подствольные гранатомёты 6Г16 (вверху) и 6Г17 (внизу) Источник изображения: modernfirearms.net

Последним элементом комплекса «Рояль» должен был стать оптический прицел, который позволил бы значительно увеличить точность стрельбы из бесшумного оружия. Новосибирское ЦКБ «Точприбор» в рамках ОКР «Рояль» приступило к работам над малогабаритным прицелом «Малыш». В списках опытных работ для бесшумного комплекса значился и другой прицел под наименованием «Жизнь». Подробных сведений о данных работах также пока не найдено, известны лишь несколько требований к характеристикам оптического прицела «Малыш», такие как кратность увеличения 1,2 раза и поле зрения 16 градусов. В качестве привлекаемого предприятия по прицельным комплексам значился Загорский оптико-механический завод.

Куда летит «Канарейка»

В 1979 году на Ижмаше приступили к изготовлению деталей для первых двух опытных образцов бесшумных автоматов, а также разработали два варианта схем компоновки комплекса «Рояль». К концу года были готовы четыре малогабаритных автомата и четыре ствола к ним. Их отправили на испытания в ЦНИИТОЧМАШ, однако о том, как дальше развивались работы по остальным компонентам комплекса, сведений нет. Данных об опытных образцах прицелов или винтовочных гранат также пока не найдено — вероятно, эти элементы ОКР так и не попали в окончательный облик бесшумного автоматно-гранатомётного комплекса.

Известные опытные образцы автоматно-гранатомётного комплекса имеют два варианта прицельного приспособления. В одном из них для стрельбы гранатами используется стойка, на которой вертикально перемещается хомутик с открытым целиком по типу стандартного автомата АК. Второй вариант имеет более сложный вариант с диоптрическим прицелом и механизмом ввода поправок.

Варианты прицела комплекса 6С1 для стрельбы из гранатомёта Источник изображения: ak-info.ru

Итогом работ над бесшумными комплексами стало принятие в 1985 году двух вариантов бесшумных малогабаритных автоматов в комплекте с глушителем ПБС-4 — обычного АКС74УБ (6П27) и ночного АКС74УБН (6П27Н). Сведений о принятии на вооружение комплекса 6С1 в открытых источниках не имеется. Комплекс «Канарейка» выпущен лишь опытной партией в ЦНИИТОЧМАШ, а вот бесшумные автоматы 6П27, пусть крайне редко, но встречались в подразделениях специального назначения.

Трудности перевода

Отдельно хотелось бы остановиться на обозначениях комплекса «Канарейка». Уже в 1978 году стрелковый комплекс имел индекс ГРАУ 6С1. Как видно, начиная с него, ГРАУ ввело новую группу индексов для стрелковых комплексов, ранее для этого не применявшуюся. В данном случае в комплекс 6С1 вошли автоматы 6П27 (АКС74УБ) и 6П27Н (АКСБ74УБН), патрон 7У1 (5,45-мм УС), глушитель ПБС-4, подствольный гранатомёт 6Г17, выстрел 7П25 (ВКЗГ) с гранатой 7Г23 и вышибным патроном 7Щ2 (ПХС-19).

Состав комплекса 6С1 (1 — глушитель ПБС-4, 2 — патрон 7У1, 3 — автомат 6П27, 4 — гранатомёт 6Г17, 5 — граната 7Г23, 6 — патрон 7Щ2) Источник изображения: lsop.ru

При этом с подачи западных экспертов, в частности, составителей известного и авторитетного справочника «Jane's Infantry Weapons», индекс 6С1 чудесным образом превратился в БС-1. Такое ошибочное наименование получилось из-за неверного толкования цифры 6, принятой за кириллическую букву Б. Такое уже случалось с индексом 6Г15 гранатомёта ГП-25, который на Западе стал обозначаться как БГ-15. Уже в 90-е годы все эти ошибки пришли в постсоветскую оружейную литературу. С Запада же пришло и до сих пор нигде не подтверждённое обозначение выстрела ВОГ-Т для «Канарейки».

Изображения гранаты 7Г23 в справочниках Jane’s разных лет выпуска Источник изображения: Jane’s

Ещё одним забавным фактом в истории 5,45-мм бесшумного комплекса является наименование шифра ОКР по разработке патрона с уменьшенной скоростью пули. Разработка патрона УС на стадии ОКР получила идентичный по звучанию шифр «Ус», однако в данном случае это не аббревиатура, а слово из русского языка. Ко всему прочему, в литературе в отношении бесшумных автоматов встречаются два варианта обозначений — АКСБ74У и АКСУ74Б, а точного документального подтверждения правильности того или иного варианта всё ещё нет.

Литература:

В. Кораблин. Бесшумный гранатомет. Журнал «МастерРужье», №51, 2001 В.Н. Дворянинов. Боевые патроны стрелкового оружия. Книга 4. Климовск: Д’Соло — 2015 Jane's Infantry Weapons, 1988-89

Руслан Гук