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ЦАМТО

"Росэлектроника" определена единственным поставщиком телекоммуникационных решений для МЧС России

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Сотрудники МЧС России
Сотрудники МЧС России.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

ЦАМТО, 19 ноября. Объединенная приборостроительная корпорация, управляющая организация холдинга "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех, определена правительством РФ единственным поставщиком телекоммуникационных решений для МЧС России на период 2022-2023 гг.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В соответствии с документом, холдинг планирует поставлять МЧС России мобильные узлы связи, мобильные комплексы информирования и оповещения населения, средства радиосвязи, телекоммуникационную технику, оборудование и программное обеспечение для видеоконференцсвязи. Компания также будет выполнять все необходимые пусконаладочные работы.

"Сегодня МЧС России реализует программу технического переоснащения до 2030 года, и мы готовы обеспечить министерство высокотехнологичной продукцией, уровень которой соответствует мировым стандартам. Использование отечественных решений позволит обеспечить технологическую независимость ключевых аспектов работы ведомства, а также стимулировать развитие российских предприятий-производителей", – заявил генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей компании холдинга "Росэлектроника") Сергей Сахненко.

В рамках будущих контрактов планируется поставка продуктов и решений, выпускаемых на предприятиях холдинга. В частности, телекоммуникационного оборудования и средств радиосвязи концерна "Созвездие", мобильных узлов радиосвязи производства "Рязанского радиозавода", шифровальной аппаратуры и аппаратуры видеоконференцсвязи концерна "Автоматика".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
Компании
Концерн «Созвездие»
МЧС
ОПК АО
Ростех
Росэлектроника
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