Минобороны Индонезии разместило заказ на поставку самолетов ВТА A-400M "Атлас"

ЦАМТО, 19 ноября. Минобороны Индонезии подписало с компанией Airbus Defense and Space контракт на поставку двух самолетов ВТА A-400M в многоцелевой конфигурации транспорта-заправщика.

Таким образом, общее количество стран-заказчиков A-400M возросло до десяти.

Контракт, который вступит в силу в 2022 году, включает полный пакет услуг по техническому обслуживанию самолетов и обучению личного состава. Одновременно было подписано письмо о намерениях приобрести в перспективе четыре дополнительных самолета A-400M.

По заявлению генерального директора Airbus Defense and Space Майкла Шоллхорна, новый заказ расширит присутствие A-400M в Азиатско-Тихоокеанском регионе, позволит ВВС Индонезии получить эффективную платформу для доставки больших и тяжелых грузов в отдаленные районы и расширит радиус действия боевой авиации за счет дозаправки в воздухе.

Благодаря возможности полета с высокой скоростью на больших и малых высотах, A-400M может применяться для дозаправки истребителей и других крупных самолетов с помощью двух подкрыльевых заправочных станций. При этом возможна заправка самого A-400M топливом в полете.

Как ожидается, самолет также будет играть ключевую роль в других операциях, включая десантирование войск и перевозку тяжелых грузов. Оценивается возможность применения A-400M для пожаротушения.

A-400M, который может применяться на неровных и коротких взлетно-посадочных полосах, расширит возможности ВВС Индонезии по оперативному реагированию на кризисы и природные катастрофы, подобные землетрясению и цунами в 2018 году. Тогда A-400M в рамках оказания гуманитарной помощи обеспечил доставку тяжелых грузов, включая бензовозы и экскаваторы, а также продукты питания, одежду и медикаменты, даже на поврежденную и короткую ВПП в Палу (Центральный Сулавеси, Индонезия).

Как сообщал ЦАМТО, впервые министр обороны Индонезии Рьямизард Рьячуду объявил о планах приобретения небольшого количества самолетов ВТА A-400M в мае 2016 года. Позднее в планы неоднократно вносились изменения, переговоры о закупке приостанавливались и начинались вновь.

В очередной раз переговоры о поставке A-400M для расширения возможностей ВВС Индонезии в сфере военных воздушных перевозок и дозаправки в воздухе возобновились в октябре 2021 года. На состоявшейся встрече с официальными лицами Airbus также присутствовали представители Генерального директората оборонной промышленности Министерства обороны Индонезии, компании PTDI и государственной компании GMF AeroAsia.

Ранее, в июне 2021 года, Министерство финансов Индонезии предоставило Министерству обороны разрешение на получение иностранных займов на сумму до 700 млн. долл. для закупки двух самолетов-заправщиков для ВВС Индонезии. Благодаря возможности A-400M выполнять дозаправку в воздухе, командование ВВС предложило приобрести именно эти самолеты. При этом ряд экспертов высказывали сомнение в способности A-400M обеспечить дозаправку всех состоящих на вооружении ВВС Индонезии и приобретаемых истребителей.

В качестве сопутствующей покупке офсетной программы обсуждались возможности увеличения доли производимых PTDI компонентов самолетов CN-235 на предприятии в Бандунге вместо их поставки из Испании, передачи большего количества технологий для производства самолета NC-212, а индонезийская компания GMF AeroAsia претендует на статус поставщика услуг по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту A-400M.