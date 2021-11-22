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ТАСС

Госиспытания дальнобойного снаряда для ТОС-2 завершатся до конца года

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Стрельба из систем залпового огня ТОС-1А
Стрельба из систем залпового огня ТОС-1А.
Источник изображения: © Фото : Vitaly V. Kuzmin

Генеральный директор НПО "Сплав" им. А. Н. Ганичева" Александр Смирнов отметил, что новый снаряд отличается повышенной дальностью и может также быть использован и с ТОС-1А

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Госиспытания нового реактивного дальнобойного снаряда для тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" завершатся до конца этого года. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор НПО "Сплав" им. А. Н. Ганичева" (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Александр Смирнов.

"Новый реактивный снаряд разработан. Идут госиспытания, выпущена первая опытная партия для опытно-войсковой эксплуатации. Также планируем в полном объеме завершить испытания боеприпаса для ТОС-2 в этом году", - сказал он, отметив, что новый снаряд отличается повышенной дальностью и может также быть использован и с ТОС-1А.

ТОС-2 "Тосочка" - "наследница" тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" с улучшенными тактико-техническими характеристиками. В отличие от своей предшественницы, она выполнена на базе автомобиля "Урал" повышенной грузоподъемности и проходимости. Обладает повышенной дальностью пуска неуправляемых реактивных снарядов. Прицеливание, стрельба и управление огнем ТОС-2 полностью автоматизированы. На машине смонтирован кран-манипулятор, поэтому система не нуждается в транспортно-заряжающей машине. Кроме того, на ТОС-2 стоит система радиоэлектронной защиты от высокоточного оружия.

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