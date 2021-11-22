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ЦАМТО

Амурский судостроительный завод вывел корвет "Резкий" на швартовные испытания

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Корвет "Резкий" проекта 20380
Многоцелевой корвет "Резкий" проекта 20380.
Источник изображения: http://www.aolgm.ru/

ЦАМТО, 19 ноября. На сдаточной базе Амурского судостроительного завода (АСЗ, входит в АО "ОСК") во Владивостоке начались швартовные испытания на четвертом серийном многоцелевом сторожевом корабле проекта 20380 "Резкий".

К проведению испытаний готовы все системы и оборудование корабля. Составлен график закрытия швартовных удостоверений.

На штатные места установлены все механизмы корвета, смонтированы системы жизнеобеспечения и управления. Приняты все виды электропитания на главные распределительные щиты.

Для проведения испытаний и пуско-наладочных работ сформирована сдаточная команд из работников механомонтажного и электромонтажного производств, трубообрабатывающего и стапельного цехов с участием специалистов отдела испытаний и представителей контрагентских организаций.

Четвертый в серии корветов проекта 20380, строящихся на АСЗ по контракту с Министерством обороны, покинул акваторию Амурского судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре 5 октября текущего года. Миновав более тысячи километров по Амуру и Татарскому проливу до Японского моря, транспортно-спусковой док (ТСД) "Зея" с корветом на борту в последней декаде октября прибыл на сдаточную базу АСЗ.

По словам ответственного сдатчика корвета "Резкий" Раждена Бараташвили, работы на корвете идут в соответствии с графиком и, при выполнении контрагентами-поставщиками своих обязательств, передача корабля заказчику состоится в будущем году.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Компании
АСЗ
ОСК
Проекты
20380 Корвет-1
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