Госкомвоенпром Республики Беларусь определился с участием в международных выставках вооружения в 2022 году

ЦАМТО, 19 ноября. В 2022 году Госкомвоенпром и организации оборонного сектора экономики Республики Беларусь примут участие в 38 зарубежных международных выставках вооружения и военной техники, которые пройдут на территории 25 государств практически во всех регионах мира.

На 6 крупнейших выставочных форумах планируется формирование объединенного стенда Госкомвоенпрома. На других 32 выставках предприятия-участники будут формировать коллективные и самостоятельные экспозиции. Ряд организаций примут участие в выставках в заочном формате, организуют деловые посещения представительных форумов.

В выставочных мероприятиях примут участие 23 организации, входящие в систему Госкомвоенпрома, и 14 предприятий оборонного сектора экономики.

Белорусские оружейники представят специалистам и широкой общественности образцы своей высокотехнологичной продукции по широкому спектру вооружений, военной и специальной техники. Это беспилотные авиационные комплексы и средства борьбы с ними, зенитные ракетные комплексы, средства связи и автоматизированного управления, реактивные системы залпового огня, бронированная техника, робототехнические комплексы, средства разведки и радиоэлектронной борьбы, стрелковое оружие и боеприпасы.

Представители белорусского военно-промышленного комплекса примут участие в демонстрационных программах ходовых качеств и огневых возможностей различных образцов военной техники, мероприятиях в формате научно-практических конференций, семинаров, пленарных заседаний, круглых столов и презентаций новых технологий и образцов вооружений и военной техники.

Участие в выставочных мероприятиях будет способствовать формированию позитивного имиджа Республики Беларусь на международной арене, позволит нарастить экспортный потенциал военно-промышленного комплекса, расширит компетенции белорусских специалистов в организации и проведении рекламно-выставочной деятельности.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.