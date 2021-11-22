Какие технологии производства С-400 получит Анкара от России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция и Россия договорились не разглашать подробности совместного производства противоракетных систем С-400 в виду «деликатности» вопроса.

Эрдоган сделал комментарии на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в столице Анкаре, отмечает Duvar.

«Что касается деталей, относящихся к производству компонентов С-400, обе стороны, Турция и Россия, согласились не делать никаких заявлений. Поэтому мы не делаем никаких комментариев», — сказал турецкий лидер, отвечая на вопрос репортёра о том, какие компоненты С-400 будут производиться в Турции.

Издание отмечает, что российский государственный экспортёр Рособоронэкспорт 15 ноября объявил о сотрудничестве с Турцией в области передачи технологий и местного производства ракетных систем С-400.

«Мы начали сотрудничество с Турцией в отношении передачи технологий по С-400. Мы локализуем некоторые компоненты и их производство. Мы начали работу над этим вопросом», — заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев, выступая во время Dubai Airshow 2021. Российский чиновник не сообщил, какие конкретно компоненты С-400 будут выпускаться в Турции.

Турецкий лидер ранее заявлял, что Турция рассматривает возможность покупки второй партии российской ракетной системы, несмотря на решительные возражения союзника по НАТО США.

«В будущем никто не сможет вмешиваться в вопрос о том, какие оборонные системы мы приобретаем, в какой стране и на каком уровне», — сказал Эрдоган в интервью в сентябре. Между Россией и Турцией продолжаются переговоры о поставке второй партии, которая, как неоднократно заявлял Вашингтон, почти наверняка повлечёт за собой новые санкции, говорит МК-Турция.