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Лондон поможет Варшаве укрепить ее ПВО

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Источник изображения: vpk-news.ru

Великобритания и Польша подписали соглашение о намерениях сотрудничать по созданию новой системы ПВО.

Соответствующая информация приводится на сайте британского Минобороны.

«Это соглашение внесёт существенные изменения в наше оборонное сотрудничество с Польшей и откроет путь к ещё более тесному взаимодействию наших военных», — приводятся слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

Как отмечается, данное соглашение предусматривает, что две страны будут делиться передовыми технологиями для разработки будущей системы ПВО наземного базирования Польши Narew.

Ранее сообщалось, что британские военные окажут помощь Польше в укреплении заграждений на границе с Белоруссией, пишет RT.

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Страны
Белоруссия
Великобритания
Польша
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