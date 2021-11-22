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Российская газета

На новом корвете "Резкий" начались швартовные испытания

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Источник изображения: Объединенная судостроительная корпорация

На четвертом серийном многоцелевом сторожевом корабле проекта 20380 "Резкий" начались швартовые испытания. Все системы и оборудование корвета подготовили к началу испытаний. Приняты все виды электропитания на главные распределительные щиты.

Швартовые испытания пройдут на сдаточной базе Амурского судостроительного завода, который входит в Объединенную судостроительную корпорацию, сообщает пресс-служба ОСК. Акваторию завода в Комсомольске-на-Амуре транспортно-спусковой плавучий док "Зея" с корветом на борту покинул 5 октября. В последней декаде этого же месяца "Зея" благополучно добралась до сдаточной базы. Она прошла более тысячи километров по Амуру и Татарскому проливу до Японского моря.

Для проведения испытаний и пуско-наладочных работ сформирована и сдаточная команда специалистов предприятия и заказчика. Ответственный сдатчик корвета Ражден Бараташвили отметил, что работы на корабле идут в соответствии с графиками строительства. Планируется передать "Резкий" министерству обороны РФ в будущем году.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Япония
Компании
АСЗ
Минoбороны РФ
ОСК
Проекты
20380 Корвет-1
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