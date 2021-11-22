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ТАСС

Эксперт: семейство РСЗО "Торнадо" зарекомендовало себя как эффективное оружие

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Военнослужащие заряжают реактивную артиллерийскую установку "Торнадо"
Военнослужащие заряжают реактивную артиллерийскую установку "Торнадо".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Как отметил гендиректор НПО "Сплав" Александр Смирнов, актуальность этого оружия будет сохраняться длительное время

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Семейство новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо" зарекомендовало себя как надежное и эффективное оружие. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор НПО "Сплав" им. А. Н. Ганичева" (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Александр Смирнов.

"В настоящее время семейство "Торнадо" состоит из двух систем: 122-мм РСЗО "Торнадо-Г" и 300-мм РСЗО "Торнадо-С". Принятые на вооружение системы "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" зарекомендовали себя как высокоэффективное и надежное оружие, отвечающее самым современным требованиям", - сказал Смирнов.

По его словам, актуальность РСЗО семейства "Торнадо" будет сохраняться длительное время: "Они являются концептуально новыми системами и их актуальность, на наш взгляд, будет сохраняться долгие годы".

"Торнадо-Г" - реактивная система залпового огня калибра 122-мм, развитие РСЗО "Град". Новая система может вести стрельбу с неподготовленных позиций в автоматизированном режиме, что позволяет быстро открыть огонь, после чего прямо из кабины перевести артиллерийскую часть системы в походное положение и сменить местоположение.

Дальнобойная 300-миллиметровая РСЗО "Торнадо-С" может обстреливать цели на дальности 120 км и накрывать площадь более 60 га. Комплекс способен вести огонь как одиночными реактивными снарядами, так и полным залпом из 12 направляющих.

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