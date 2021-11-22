"Тосочка", "Земледелие" и новые РСЗО. Глава "Сплава" о перспективах ракетной артиллерии РФ

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) являются неотъемлемым компонентом российских Ракетных войск и артиллерии (РВиА), которые оказывают непосредственную поддержку Сухопутным войскам на поле боя. Со времени появления легендарной установки БМ-13 "Катюша" РСЗО стали намного более современными по показателям точности и дальности и постепенно приближаются к оперативно-тактическим ракетным комплексам. О развитии новейшей российской ракетной артиллерии рассказал в интервью ТАСС генеральный директор НПО "Сплав" им. А.Н. Ганичева (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Александр Смирнов.

О новых РСЗО

- Предполагается ли в перспективе расширение семейства РСЗО "Торнадо" и когда можно будет говорить о переоснащении армии с "Града" и "Смерча" на "Торнадо"?

- В настоящее время семейство "Торнадо" состоит из двух систем: 122-мм РСЗО "Торнадо-Г" и 300-мм РСЗО "Торнадо-С". Принятые на вооружение системы "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" зарекомендовали себя как высокоэффективное и надежное оружие, отвечающее самым современным требованиям. Они являются концептуально новыми системами, и их актуальность, на наш взгляд, будет сохраняться долгие годы.

РСЗО "Торнадо-Г" Источник изображения: © Пресс-служба АО "НПК "Техмаш"

Что касается переоснащения армии на "Торнадо", то это плановая работа, не терпящая спешки и суеты, поскольку в боевом составе армии много систем "Град" и "Смерч". Тут многое зависит от состава госпрограммы вооружений (ГПВ) и потребностей заказчика.

- Предполагается ли введение в состав "Торнадо" новых систем? В советскую эпоху был "Град" для ВДВ.

- В новой ГПВ, возможно, появится новая работа - установка "Торнадо-Г" на новом шасси, десантируемый вариант. Готовы эту работу выполнить, дело за заказчиком.

- На какой стадии испытаний находятся управляемые снаряды для "Торнадо-С"?

- Такие снаряды уже серийно изготавливаются. Заключен долгосрочный контракт с Минобороны на их поставку в войска.

РСЗО "Торнадо-С" Источник изображения: © Вадим Савицкий/Минобороны России

- На форуме "Армия-2020" упоминалась возможность создания корректируемого штатного снаряда для "Града" и "Торнадо-Г". На какой стадии эти работы?

- Наше предприятие постоянно ведет работы по повышению эффективности существующих РСЗО. В соответствии с тенденциями мирового развития ракетно-артиллерийского вооружения "Сплав" в инициативном порядке разрабатывает управляемые реактивные снаряды повышенной точности и увеличенной дальности.

Их создание позволит поражать цели на качественно новом уровне при одновременном сокращении материальных ресурсов, используемых при подготовке и выполнении типовых боевых задач. На сегодняшний момент нами произведены демонстрационные пуски, которые подтвердили заявленные нами ТТХ. Мы планируем в конце этого года провести еще ряд презентаций для руководства Минобороны.

- Если перейти к морским РСЗО - "Дамба" и "Огонь" - предполагается ли разработка обновленных средств поддержки десанта по аналогии с "Торнадо"?

- На вооружении российского Военно-морского флота (ВМФ) стоят разработанные нашим предприятием реактивные комплексы "Град-М", "Запад", "Удав-1М". В настоящее время "Сплав" продолжает работы по созданию реактивных комплексов в интересах ВМФ, которые будут превосходить своих предшественников как по боевым, так и по эксплуатационным характеристикам. Они направлены на решение ударных задач и защиту от морского подводного оружия.

- На какой стадии разработка ракеты с беспилотником для "Смерча"?

- В настоящее время ведется подготовка к проведению предварительных испытаний опытной партии реактивных снарядов с участием заказчика.

О "Тосочке"

- Что сейчас делается в рамках работ над тяжелой огнеметной системой ТОС-2 "Тосочка"?

- Сейчас идут совместные испытания на предприятиях госкорпорации "Ростех", в частности НПО "Сплав" и "Специальное конструкторское бюро" военного дивизиона Мотовилихинских заводов. До конца года планируется их завершить.

Тяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка" Источник изображения: © Вадим Савицкий/Минобороны России

В войсках эти системы ждут. Расчеты мы уже готовим к эксплуатации новой системы, потому что она по своему техническому оснащению кардинально отличается от ТОС-1А. Надеемся, что ТОС-2 будет широко востребована в наших Вооруженных силах. Насколько я знаю, первый показ данного изделия во время парада на Красной площади вызвал интерес у иностранных заказчиков.

- Разрабатываются ли новые снаряды для ТОС-2?

- Да, новый реактивный снаряд разработан. Идут госиспытания, выпущена первая опытная партия для опытно-войсковой эксплуатации. Также планируем в полном объеме завершить испытания боеприпаса для ТОС-2 в этом году. Он отличается повышенной дальностью и может быть использован из ТОС-1А.

- Как могут уживаться на поле боя ТОС-1А и ТОС-2?

- Эти два комплекса могут вполне себе мирно уживаться на поле боя. Исходя из тактической обстановки, командование сможет применять систему как на колесном, так и на гусеничном ходу.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Источник изображения: © Пресс-служба АО "НПК "Техмаш"

- Когда можно ожидать вывод на мировой рынок ТОС-2?

- В этом году система получила рекламный паспорт. Учитывая интерес зарубежных заказчиков к системе ТОС-1А, можно смело сделать вывод о не менее высоком экспортном потенциале ТОС-2, так как эта система имеет ряд улучшенных технических характеристик, таких как увеличенная дальность, колесный ход, улучшенная эргономика.

- Допускается ли установка "Тосочки" на другие типы шасси?

- Технически это возможно, но не рационально. Привязка артиллерийской части производится к определенному типу шасси.

О "Земледелии"

- Когда завершатся госиспытания новейшей инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие"?

- Госиспытания завершатся в этом году. Первая партия, которую мы изготовили для опытной эксплуатации, уже поставлена в войска.

- Поставки "Земледелия" в этом году еще планируются?

- Да, в этом году также планируем поставку изделий.

- А что можно рассказать про новые снаряды к этой машине?

- Устанавливаемые с помощью ИСДМ мины самые современные, оснащены возможностью самоликвидации и самодеактивации.

- А возможно запускать беспилотники с "Земледелия"?

- Для комплекса можно спроектировать другие типы снарядов. Кассетный боеприпас - это сосуд, который может иметь различное наполнение, любое возможное в данном калибре. Но для этого нужна техническая проработка - беспилотник надо "распаковать" и погасить скорость, чтобы безопасно вывести изделие из кассеты.

ИСДМ "Земледелие" Источник изображения: © Вадим Савицкий/Минобороны России

- В чем отличие ИСДМ от старых машин минирования?

- Безусловно, здесь уровень автоматизации выше, и он позволяет сократить значительно сроки постановки минных полей. Кроме того, в старых системах не было функции самоликвидации.

- Может ли ИСДМ принимать старые кассеты для "Града" с минами?

- Нет. У ИСДМ идет контейнерное заряжание, совершенно определенный контейнер с посадочными местами и соответствующими разъемами.