"Устроить хаос в тылу". У НАТО новые планы на Украину

Военнослужащий на тактических учениях "Три меча-2021" (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области.

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. НАТО повышает ставки в противостоянии с Россией. Британия намерена отправить на Украину несколько сотен элитных бойцов. Страны альянса накачивают Киев современным оружием. О том, с чем связана эта активность, — в материале РИА Новости.

Элита армии

По данным таблоида The Mirror, британское правительство поначалу сомневалось, однако военные все же убедили в якобы реальности угрозы со стороны Кремля. Мол, российские танки вот-вот перейдут границу и победным маршем устремятся на Киев. По замыслу Лондона, 600 элитных солдат "сорвут коварные планы".

Костяк спецгруппы — бойцы 16-й десантно-штурмовой бригады и спецназа SAS, известного еще со времен Второй мировой. На счету этого подразделения десятки успешных операций по всему миру. По его образцу сформировали известные спецотряды, в частности американскую "Дельту". Фишка британских спецов — действия за линией фронта, диверсии в тылу противника и глубинная разведка.

Бойцы САС из состава Task Force Black в Ираке Источник изображения:

Источники издания, правда, уточняют: приказ о переброске на Украину дадут только "в случае вторжения Москвы". Но сами профи уже в полной боеготовности.

Глава Генштаба Великобритании генерал Ник Картер, вторя СМИ, заявил о "как никогда высокой" вероятности случайного начала войны между Россией и Западом. Роковой момент никак "нельзя прозевать".

Алармистскую риторику британцы объясняют "стягиванием российских войск" к границе с Украиной. Хотя в Москве неоднократно указывали, что в плановых маневрах, которые проходят строго в суверенных границах, ничего необычного нет.

"Военное освоение"

Киев и правительства западных стран все громче кричат об "агрессии Кремля". Не секрет, что под предлогом защиты союзника НАТО прочно обосновалась на Украине и продолжает накачивать ВСУ вооружениями. В частности, на днях в Киев доставили 80 тонн боеприпасов различного назначения. А ранее в ноябре из США отплыл корабль с двумя катерами типа Island для нужд ВМСУ.

Видимо, скоро пришлют еще. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес два дня назад пообещал и дальше "развивать возможности" ВСУ.

Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

На Украине уже действуют несколько военных объектов НАТО. В частности, с 2015-го на Яворовском полигоне во Львовской области инструкторы Пентагона обучают бойцов ВСУ. Формально полигон принадлежит Киеву, фактически же это база альянса. Просто "украинских коллег" туда пускают.

В отличие от пункта управления кораблями в Очакове (Николаевская область), построенного батальоном морской пехоты США, здесь американцы планируют оборудовать плавучий док, чтобы ремонтировать и обслуживать свои вымпела — неподалеку от крымского побережья.

Посетители на фрегате "Гетман Сагайдачный" во время демонстрации кораблей ВМСУ в рамках празднования Дня независимости Украины Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Британцы же облюбовали порт Южный в 30 километрах от Одессы. Военные водолазы выполнили тут все необходимые для строительства военно-морской базы предварительные работы. О присутствии ВМФ Украины нет и речи. Лондон выражал желание обзавестись аналогичным объектом и на Азовском море.

По данным украинских СМИ, под Мариуполем американские военспецы готовят украинских снайперов, под Алешками Херсонской области — диверсантов, в разведцентре на острове Змеиный — разведчиков и боевых пловцов, под Михайловкой — операторов БПЛА. В Штатах Украину считают, по сути, собственной территорией. На днях конгрессмен Майк Тернер прямо сказал о "постоянном присутствии" там Пентагона.

Вклад НАТО

Впрочем, очевидно, Киеву этого мало. Так, депутат от партии "Слуга народа" Олег Дунда раскрыл задачу Минобороны: "затянуть Соединенные Штаты в более тесное сотрудничество".

Об этом же открыто говорят первые лица украинского государства. В российском МИД связали воинственную риторику Киева с очередным требованием прислать оружие.

"Ясно, что Зеленский не прочь спровоцировать какие-то инциденты в расчете на то, что, как говорил Остап Бендер, "заграница нам поможет". Думаю, что все мало-мальски осведомленные и следящие за развитием событий западные эксперты прекрасно понимают, о чем идет речь", — сказал Сергей Лавров.

ракета "Гарпун" Источник изображения: © www.globalsecurity.org

Осознают это и на Украине. По данным издания ZN.ua, в свете "обострения на юго-востоке" в Пентагон отправили список с пожеланиями: ракеты "Гарпун" (для морских целей) и сухопутные SLAM (Standoff Land Attack Missile). Ранее просили зенитно-ракетные комплексы Patriot, истребители F-16 или JAS 39 Gripen, а также бронетехнику.