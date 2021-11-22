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Российская газета

Корабль ТОФ в Японском море нашел и "разбомбил" подлодку

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Пантелеев" во время учения отработал алгоритм действий по поиску подводной лодки условного противника, рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 3 ранга Илья Колесников.

Для поисков лодки военные моряки задействовали палубный вертолет Ка-27ПЛ, который применил гидроакустическую станцию ГАС - это оборудование опускают на глубину.

После того, как субмарина была обнаружена, данные о ее местоположении были переданы экипажу корабля, который "атаковал" подлодку реактивными глубинными бомбами, а затем произвел условный залп торпедами.


Анна Бондаренко (Владивосток)

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
Адмирал Пантелеев
Ка-27ПЛ
Проекты
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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