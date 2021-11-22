Корабль ТОФ в Японском море нашел и "разбомбил" подлодку

Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Пантелеев" во время учения отработал алгоритм действий по поиску подводной лодки условного противника, рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 3 ранга Илья Колесников.

Для поисков лодки военные моряки задействовали палубный вертолет Ка-27ПЛ, который применил гидроакустическую станцию ГАС - это оборудование опускают на глубину.

После того, как субмарина была обнаружена, данные о ее местоположении были переданы экипажу корабля, который "атаковал" подлодку реактивными глубинными бомбами, а затем произвел условный залп торпедами.

Анна Бондаренко (Владивосток)