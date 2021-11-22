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ТАСС

Японское аэрокосмическое агентство начинает новый набор астронавтов

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Японский астронавт Норисигэ Канаи и российский космонавт Антон Шкаплеров
Японский астронавт Норисигэ Канаи и российский космонавт Антон Шкаплеров.
Источник изображения: © EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV / POOL

Lобровольцам затем придется пройти через четыре экзамена

ТОКИО, 19 ноября. /ТАСС/. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) объявило в пятницу в сообщении на своем сайте, что с 20 декабря начинает новый набор астронавтов, которые, в частности, смогут принять участие в программах освоения Луны. Заявления будут приниматься до 4 марта, добровольцам затем придется пройти через четыре экзамена, победителей конкурса объявят ориентировочно в марте 2023 года, после чего они приступят к тренировкам.

Агентство на сей раз отказалось от допуска к набору только лиц с естественно-научным или техническим образованием. Необходимо лишь иметь опыт работы в каких-либо структурах не менее трех лет. Такое ослабление требований связано с тем, что в программах освоения Луны могут потребоваться специалисты с разным образованием.

К конкурсу допускаются мужчины и женщины ростом от 149,5 до 190,5 см. Прежние жесткие требования к массе отменены. Могут быть допущены и лица с физическими ограничениями, если конкурсанты соответствуют параметрам по остроте зрения и слуха.

В настоящее время JAXA имеет семерых астронавтов, средний возраст в этой группе - 52 года. К 2030-м годам, когда ожидается активное освоение Луны, из них в строю останутся только двое, остальным придется уйти на пенсию.

Весной 2019 года Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) анонсировало проект программы исследования и освоения Луны Artemis. На ее третьем этапе планируется осуществить высадку астронавтов на спутнике Земли ориентировочно в конце 2020-х годов, а затем отправить их к Марсу примерно в середине 2030-х годов.

Токио в 2019 году объявил о решении присоединиться к американской лунной программе. Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии и NASA подписали соглашение о сотрудничестве в области исследования естественного спутника Земли. Речь идет о взаимодействии в поставках оборудования, обмене данными о лунной поверхности, совместном создании лунохода, а также о возможной отправке японских астронавтов на Луну.

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