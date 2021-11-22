Краснов: Соблюдение закона на космодроме Восточном будет под контролем

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что прокуратура и впредь будет неукоснительно контролировать соблюдение закона при строительстве космодрома Восточный. Он считает, что сохранение лидирующих позиций в космической сфере является важнейшей задачей государства.

Космодром Восточный Игорь Краснов посетил в рамках рабочей поездки в Амурскую область. Он осмотрел ключевые объекты космической инфраструктуры.

На межведомственном совещании с участием исполняющего обязанности гендиректора "Роскосмоса" Максима Овчинникова, заместителя гендиректора и исполнительного директора госкорпорации по вопросам строительства, представителей руководства Дирекции космодрома и органа государственного строительного надзора, а также ключевых подрядных организаций генеральный прокурор подчеркнул, что космодром является крупнейшим национальным проектом. Информация о его строительстве постоянно докладывается президенту России.

Напомним, что ранее был выявлен ряд масштабных хищений при возведении одного из крупнейших космических объектов.

Сергей Набивачев