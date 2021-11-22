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Интерфакс-АВН

Генпрокурор РФ потребовал в ежедневном режиме контролировать строительство космодрома Восточный

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Игорь Краснов: Наша задача - укоренить в сознании коррупционеров мысль о неотвратимости наказания.
Игорь Краснов: Наша задача - укоренить в сознании коррупционеров мысль о неотвратимости наказания.
Источник изображения: Пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ

Благовещенск. 19 ноября. ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов провел совещание на космодроме Восточный в Амурской области и по его итогам потребовал от "Роскосмоса" и других ответственных структур контролировать соблюдение законодательства при строительстве объектов в ежедневном режиме.

"Краснов, в частности, указал, что проблемы, сопровождающие строительство космодрома, требуют от руководства госкорпорации "Роскосмос", а также от всех заинтересованных органов и организаций, принятия комплексных мер по их скорейшему преодолению, повышения спроса и ответственности исполнителей, ежедневного контроля за их устранением", - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В межведомственном совещании принял участие исполняющий обязанности генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Максим Овчинников, руководство дирекции космодрома, представители государственного строительного надзора и ключевых подрядных организаций. Они обсудили вопросы законности при строительстве первой и второй очереди космодрома. Генеральная прокуратура РФ усилила межведомственное взаимодействие в данной сфере.

"Прокуратурой и впредь будет неукоснительно контролироваться соблюдение закона при строительстве космодрома, так как сохранение лидирующих позиций в космической сфере является важнейшей задачей государства и ее решение зависит, в том числе, и от нас с вами", - подчеркнул Краснов в ходе совещания.

Генеральный прокурор напомнил собравшимся, что космодром является крупнейшим национальным проектом, требующим не только беспрецедентного объема финансирования, но и по сути ежедневного заинтересованного участия в его реализации значительного числа государственных органов, предприятий и организаций различных форм собственности.

Он отметил, что информация о строительстве космодрома на постоянной основе докладывается президенту.

"Указанный высочайший уровень контроля требует столь же высокой ответственности по отношению к исполнению поставленных задач", - сказал генпрокурор.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Восточный Космодром
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