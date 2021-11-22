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В Польше «убийцы» российских С-400 подготовят для удара по Белоруссии

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Источник изображения: Фото: Tasnim News Agency / Handout / Reuters

Польша может купить у США ракеты Advanced Anti-Radiation Guided Missile (AARGM), считающиеся «убийцами» систем противоракетной обороны (ПРО) противника, в частности, российских комплексов С-400 «Триумф». Об этом сообщает польское издание Defence24.

В публикации говорится, что ракеты могут получить польские истребители F-16 Fighting Falcon и F-35 Lightning II.

Не исключается, что AARGM могут использоваться для удара по Белоруссии. «Возможное внедрение AARGM для F-16 также позволит подготовить базу данных об угрозах, в том числе на основе полетов, проведенных вблизи границ Польши с Калининградской областью и Белоруссией», — пишет издание.

Defence24 отмечает, что «программа противорадиационных ракет AARGM является примером постепенного наращивания потенциала, необходимого на современном поле боя». В частности, на первом этапе проекта (вариант AGM-88E AARGM) основное внимание уделялось радиоэлектронной составляющей ракеты, на втором (AGM-88G AARGM-ER) — двигателю и планеру, что позволило повысить дальность полета ракеты и интегрировать ее с современными истребителями.

Издание уверяет, что AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER) станет «важным инструментом истребителей F-35 для борьбы с элементами ограничения и воспрещения доступа и маневра». «Высокоскоростная ракета сможет поражать цели на относительно больших дальностях за короткое время, сохраняя характеристики пониженной заметности», — говорится в публикации.

В марте 2019 года Jane's 360 сообщило, что F/A-18E Super Hornet, EA-18G Growler и F-35 Lightning II получат сверхзвуковую противорадиолокационную ракету AGM-88G AARGM-ER.

Разработчиком AGM-88G AARGM-ER является американская компания Northrop Grumman. Оружие создается с 2015 года. Принятие на вооружение планируется в 2023 году. Ракета оснащена самонаводящейся головкой с инерциальной и глобальной (со спутников) навигационными системами, а также инфракрасным датчиком.


Иван Потапов

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Страны
Белоруссия
Польша
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Продукция
EA-18
F-16
F-18
F-35
Super Hornet
С-400 Триумф
Компании
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