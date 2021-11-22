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В России изобрели разгоняющего уличные беспорядки робота-«черепаху»

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Источник изображения: Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Российские ученые изобрели проект гусеничного робота-«черепахи» для Росгвардиии, который сможет разгонять уличные беспорядки, пишет РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента.

Разработкой занимаются в Кабардино-Балкарском научном центре РАН. Как уточнили эксперты, робот будет вооружен электрошокером, сеткометами и быстротвердеющей пеной. Одной из основных особенностей машины станет обтекаемый корпус как у черепахи. По мнению создателей, такая форма без выступающих углов позволит избежать травм в толпе. Кроме того, она лишит возможности ухватиться за технику и перевернуть ее.

Ожидается, что высота робота составит примерно по пояс взрослому человеку. Кавказские ученые предложили полностью закрытую компоновку — участники незаконных акций не будут иметь доступ даже к гусеничному шасси.

Быстроходный робот, двигающийся со скоростью 50-60 километров в час, станет «оперативником», «рассекающим» скопления людей. Он сможет задерживать правонарушителей с помощью установленных на нем сеткометов. Помогут в этом и электрошокеры, распылители пены, раздражающих веществ.

Второй вариант — «щитоносец», который будет блокировать правонарушителей и предотвращать прямые контакты с силовиками. Машина сможет развивать скорость выше скорости всадника на коне.

Ранее учащиеся Новосибирского государственного технического университета изобрели робота-огородника, который умеет сажать, поливать и полоть.


Алия Шарафутдинова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Роспатент
Проекты
Робот
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