Ростех до конца года поставит партию машин дистанционного минирования "Земледелие" в ВС

С помощью машины можно установить самые современные мины, оснащены возможностью самоликвидации и самодеактивации

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Новая партия инженерных систем дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие" будет поставлена в российские вооруженные силы (ВС) до конца года. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор НПО "Сплав" им. А. Н. Ганичева (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Александр Смирнов.

"Госиспытания завершатся в этом году. Первая партия, которую мы изготовили для опытной эксплуатации, уже поставлена в войска. В этом году также планируем поставку изделий", - сказал он.

Смирнов также рассказал, что с помощью машины можно установить самые современные мины, оснащены возможностью самоликвидации и самодеактивации. Кассетный боеприпас может иметь различное наполнение, в том числе небольшой авиабеспилотник. Но чтобы выпущенный данной системой аппарат не разбился, а летел и выполнял задание, необходима дополнительная техническая проработка проекта. "Беспилотник надо "распаковать" и погасить скорость, чтобы безопасно вывести изделие из кассеты", - пояснил Смирнов.

"Земледелие" построено по принципу реактивных систем залпового огня, однако для минирования используются боеприпасы с двигателем на твердом топливе, начиненные различными типами мин. Дистанционный способ установки минных заграждений имеет ряд преимуществ. В частности, его отличает скорость постановки минных полей, особенно в труднодоступных районах. При этом способность мин деактивироваться или самоликвидироваться в заданное время обеспечивает безопасное и быстрое разминирование после прекращения боевых действий.

Кроме того, при постановке мин на электронной карте регистрируются координаты мест их падения, которые затем передаются вышестоящему звену управления.

В состав системы помимо боевой машины входят транспортно-заряжающая машина и транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами, снаряженные минами различных типов. Весь комплекс соответствует международным соглашениям о запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств.