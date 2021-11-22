Войти
Известия.ru

Полковник ракетных войск Каспийской флотилии рассказал об успехах военнослужащих

104
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева

Военнослужащие подразделений ракетных войск и артиллерии (РВиА) Каспийской флотилии (КФл) отмечают свой профессиональный праздник. Об успехах флотилии в 2021 году и ее современном вооружении рассказал полковник Вадим Астафьев в пятницу, 19 ноября.

Новое поколение ракетчиков и артиллеристов КФл — это экипажи корабельных ракетно-артиллерийских боевых частей (БЧ-2), военнослужащие артиллерийских и ракетных береговых батарей и дивизионов, а также специалисты наземных служб, обслуживающие ракетное и артиллерийское вооружение.

Сейчас РВиА на КФл оснащены современными образцами вооружения. Соединения, части и подразделения ракетных войск планово обеспечиваются высокоэффективными комплексами автоматизированного управления и разведки, а также модернизированными и перспективными ракетными и артиллерийскими комплексами, средствами всестороннего обеспечения и защиты. Продолжительность циклов управления снижена в 5 раз за счет применения автоматизированных средств управления снижает. Степень полноты и актуальности информации о противнике повышена в 4 раза, наносимый ущерб противнику увеличен в 2,5 раза.

Ракетчики и артиллеристы КФл выполняют учебно-боевые задачи в составе экипажей ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан», малых ракетных кораблей «Великий Устюг», «Град Свияжск» и «Углич», малых артиллерийских кораблей «Астрахань», «Волгодонск» и «Махачкала». Регулярно проводятся тактические учения с пусками ракет и выполнением учебных стрельб по реальным морским и воздушным мишеням различной сложности. Так, в 2021 году экипажи боевых кораблей флотилии выполнили свыше 500 стрельб.

Для совершенствования профессиональных навыков офицеров применяются различные методы, например, состязания командиров артиллерийских батарей, конкурсы на лучшее решение задач по стрельбе и управлению огнем, тренировки по боевой работе на технике в составе офицерских расчетов, выполнение индивидуальных заданий и др.

19 ноября Вооруженные силы России (ВС РФ) отмечают День ракетных войск и артиллерии, учрежденный 77 лет назад указом президиума Верховного совета СССР от 21 октября 1944 года. Именно в этот день в 1942 году с залпов тысяч артиллерийских орудий началось контрнаступление Красной армии под Сталинградом, ознаменовавшее коренной перелом в Великой Отечественной войне.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Град Свияжск
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
КФ
Похожие новости
08.10.2021
Корабли Каспийской флотилии выполнили на учениях пуски "Калибров" по береговым целям
24.05.2021
Корабли РФ и Казахстана уничтожили воздушные цели на учениях в Каспийском море
18.11.2019
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
23.09.2019
На Каспии морская пехота впервые действовала в трех сферах одновременно
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
17.06.2016
На Каспии прошло учение ПВО с привлечением 20 кораблей и авиации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.11 23:50
  • 44
США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну
  • 21.11 20:40
  • 18
В США удивились размерам Су-75
  • 21.11 13:07
  • 3
Минобороны получило партию новейших зенитных управляемых ракет "Стрела-9М333"
  • 21.11 11:30
  • 31
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 21.11 09:41
  • 37
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 21.11 02:51
  • 4
Звездный воин: что скрывает российская система противоспутникового оружия
  • 20.11 08:43
  • 1
Минобороны ОАЭ подписало 5 контрактов во второй день Dubai Airshow 2021
  • 20.11 08:39
  • 1
Великобритания согласилась продать Украине военные корабли и ракеты
  • 20.11 06:43
  • 8
Россия к началу декабря усилит военную группировку в Крыму десантным полком
  • 20.11 04:11
  • 14
Пашинян заявил, что Азербайджан предпринимает в Нагорном Карабахе дискредитирующие российских миротворцев действия
  • 20.11 03:09
  • 1
Трансформер и содержание: Черноморский флот усилят новым патрульным кораблем
  • 20.11 02:02
  • 1
«Роскосмос» перенес запуск ракеты «Протон-М» с космодрома Байконур
  • 19.11 21:08
  • 1
Шойгу заявил, что новая российская система на испытаниях ювелирно поразила старый спутник
  • 19.11 13:42
  • 105
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 19.11 13:35
  • 8
Казахстан заказал два военно-транспортных самолета Airbus A400M