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Беспилотный автомобиль от Apple выпустят в 2025 году

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Источник изображения: Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Apple планирует выпустить беспилотный автомобиль, его появление запланировано на 2025 год, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник. Отмечается, что в начале года инженеры компании ставили предположительные сроки разработки транспортного средства через пять-семь лет.

Источник рассказал, что компания поставила себе амбициозную задачу завершить испытание беспилотной системы автомобиля за такой короткий срок. В случае, если цель не будет достигнута, выпуск продукта могут либо перенести, либо его продажа начнется с более простой технологией. Автономный автомобиль планируют создать без руля и педалей, а его интерьер хотят спроектировать так, чтобы машиной можно было управлять без помощи рук.

Ранее дизайнеры из бюро Vanarama создали трехмерную модель будущего автомобиля Apple на основе поданных корпорацией патентов. Внешне раскрытая модель напоминает электропикап Cybertrack от Tesla, однако имеет менее острые углы кузова. Будущая машина получит форм-фактор кроссовера с четырьмя дверями. Автомобиль имеет округлую крышу с панорамным остеклением.


Марина Совина

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Компании
Tesla
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