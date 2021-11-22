Готовятся всерьез: в США выпустили мишени С-300ПС и "гибридного" Т-72

Источник изображения: Фото: телеграмм - канал "Русское оружие"

В штате Алабама (США) на одной из автомобильных дорог замечена перевозка макетов комплекса С-300 и танка Т-72. Как отмечается в проекте "Российской газеты" - "Русское оружие", эти подделки будут применены на маневрах американской армии, в частности для подготовки пилотов ВВС.

Правда, была предпринята попытка воспроизвести не самое новое оружие, а образец зенитного комплекса, запущенного в серийное производство еще 38 лет назад. К тому же, изготовители не удосужились приделать к "пусковой установке" все детали ходовой части.

Источник изображения: Фото: телеграмм - канал "Русское оружие"

Очень странно выглядит и макет танка, который, по сути, является гибридом: у него башня от нового Т-72Б3, в то же время корпус, как у старых Т-72АВ или Т-72Б. Почему так поступили, пока неизвестно.

Подобные макеты советского и российского оружия используются во многих зарубежных армиях. Например, в июле 2018 года в Израиле засветился фальшивый "Панцирь - С1", установленный на обычный грузовик марки МАН. По всей видимости, именно на нем тренировались операторы высокоточных средств поражения, поразивших в Сирии такой реальный зенитный ракетно-пушечный комплекс.