Полюс холодной войны

Зачем американский спецназ учится воевать в Арктике

Арктика, из-за сурового климата долго остававшаяся на периферии развития мировой экономики, в настоящее время приобретает все более важное значение. И привлекает внимание не только государств, имеющих территории в этом регионе.

Причины понятны каждому: здесь богатейшие природные ресурсы и Северный морской путь, связующий Европу и Азию по кратчайшему маршруту. В связи с глобальным потеплением его эффективное использование все более возможно. Как и освоение огромного запаса природных ископаемых.

Полярный интерес

Свою заинтересованность данной тематикой Министерство обороны США обозначило еще в 2019 году, опубликовав Арктическую стратегию, которая гласит: «Желаемое для Министерства обороны США конечное состояние для Арктики – это безопасный и стабильный регион, где интересы национальной безопасности США защищены, родина США защищена, а страны работают сообща для решения общих проблем».

Казалось бы, речь идет о собственной безопасности. Но это не совсем так. Потому что дальше следует: «Гибкий и экспедиционный характер Сил специальных операций (ССО) в сочетании с установившимися союзническими и партнерскими отношениями и оперативной совместимостью обеспечивает Министерству обороны способность конкурировать ниже уровня вооруженного конфликта в Арктическом регионе и по всему спектру основных видов деятельности ССО».

США обладают самыми развитыми ССО в мире, и каждый вид их ВС, а также Корпус морской пехоты имеет свое командование ССО. Помимо этого, существует Командование совместных специальных операций, предназначенное для решения самых щепетильных задач в мирное и военное время.

Однако к основным видам деятельности этих сил не относится защита рубежей США. Они созданы для иных задач, решение которых осуществляется главным образом на территории противника. Что же собираются делать эти силы в Арктике – теперь уже понятно, что не на своей территории?

Отставной офицер спецназа Стив Бучи, аналитик по вопросам обороны в аналитическом центре Heritage Foundation, сказал: «Практически все миссии, которые мы можем выполнить где бы то ни было, мы можем выполнить в Арктике… Просто придется работать в гораздо более холодной среде, и делать это будет намного сложнее».

Задачи, которые, возможно, придется решать в Арктике – это специальная разведка, ведение огня по силам противника и обучение иностранных партнеров. Также вероятны действия, которые военные называют «нетрадиционной войной»: это основная специфика действий «зеленых беретов» с момента их основания.

«Если противник в Арктическом регионе, будь то Россия или Китай, захватит какой-то район или будет угрожать ему захватом, мы могли бы пойти и помочь (союзникам) в нетрадиционной войне, чтобы попытаться освободить район, – сказал Буччи. – Или, если они угрожают ему некоторыми из своих операций типа серой зоны, мы могли бы отправить туда наших ребят, чтобы они участвовали в борьбе с повстанцами или противодействовали нетрадиционной войне».

Защита или нападение?

Интересно, о каких районах, которые могут захватить Россия или Китай в Арктике, идет речь? О каких повстанцах? В Арктической зоне, помимо России, находятся территории Канады и США, Исландии, Норвегии и Дании. Почти половину Арктической зоны занимает российская территория.

Посягательство России на Гренландию сомнительно. Вот что пишет политический аналитик Леонид Бершидский: «База ВВС США в Гренландии, присутствие США в регионе помешали бы России закрепить контроль над Северным морским путем и объединить усилия с Китаем для его монополизации». То есть речь не об экспансии России, а скорее о растущих интересах США в Гренландии.

Другим объектом рассмотрения можно было бы считать Шпицберген, имеющий важное стратегическое значение в Арктике. Однако, несмотря на наличие у так называемых экспертов вероятных сценариев агрессивных действий России на архипелаге, отмечается следующее: «Шпицберген не упоминается в официальных документах Норвегии при описании угроз военной безопасности в Арктике. Также не существует официальных свидетельств того, что возможность вторжения России, традиционного или гибридного, на Шпицберген или его использования в военных целях всерьез рассматривается и в НАТО».

Ну уж если Россия, по оценке Норвегии и НАТО, не претендует на удаленный Шпицберген, наверное, еще менее вероятны агрессивные действия в отношении территориальной Норвегии.

И тем не менее…

Однако спецназ США активно готовится к действиям в Арктике, где температура может опускаться ниже нуля более чем на 50 градусов. «Окружающая среда в Арктике довольно сложная для подразделений специальных операций», – жалуется Буччи. И отмечает, что коммандос потребуется больше снаряжения – например, для выживания в холодную погоду. «А если вы идете на лыжах или тащите сани-ахкиос и все такое, это действительно сложно».

Кроме того, солдатское снаряжение, самолеты и наземная техника могут отказать. «Прежде всего оружие, – говорит Буччи. – Вся система смазки меняется. Смазочные материалы, работающие при нормальных температурах, на холоде могут вызывать сбои в работе, потому что они как бы накапливаются… и затвердевают».

Он добавил, что наличие необходимого оборудования в достаточном количестве и его надлежащее обслуживание имеют решающее значение. Связь также может быть проблемой, поскольку высокие широты не покрываются спутниками на геостационарной орбите. Также сбои связи могут быть вызваны обледенением антенн или сильным волнением на море.

Командующий командования спецопераций ВВС генерал-лейтенант Джеймс Слайф отметил, что связь за пределами прямой видимости может оказаться сложной задачей: «Нам просто нужно вернуться и заново выучить некоторые уроки о различных волновых формах, от которых мы, возможно, отошли в прошлом, или изучить новые формы волн и новые полосы частот, которые позволяют нам общаться на больших расстояниях в этих высоких широтах».

Как видим, задача не из легких. И тем не менее спецназ США эту задачу отрабатывает. Где они планируют вести нетрадиционную или традиционную войну?

Гибридные методы

Остается, собственно, Россия с ее территориями Крайнего Севера, которые характеризуются огромной протяженностью береговой линии, низкой плотностью и разнородностью населения, относительной неразвитостью инфраструктуры, в первую очередь транспортной.

Может быть, ССО США планируют действовать в России? Ведь антироссийское направление во внешней политике США носит неотменяемый и фундаментальный характер, связанный в первую очередь с вопросом выживания США в противостоянии с Китаем. И это больше похоже на правду.

«Хотя технологии важны, они не панацея от проблем, с которыми Соединенные Штаты сталкиваются в Арктике. Первая истина ССО заключается в том, что люди важнее оборудования», – заявила профессор Университета Айдахо Лилиан «Док» Алесса, советник Пентагона.

По ее словам, специальные операторы обладают уникальной способностью развивать сети, работая с союзниками, частным сектором и академическими кругами, а также с местным населением и коренными народами. «Они могут направлять нужных людей в нужное время с нужной информацией и в нужном контексте... Это требует работы с сообществами на местах при рассмотрении их как партнеров в сфере безопасности и обороны. Это то, что было создано ССО и для чего, и что будет нашим ключом к обеспечению нашей адаптации к новому миру в Арктике».

В холодной войне, которую США уже ведет против России, основной упор делается на гибридные, нетрадиционные методы борьбы. В соответствии с руководящими документами ССО США это:

1. Дипломатическое давление. Мы это видим невооруженным глазом.

2. Финансово-экономическое воздействие. И это очевидно: экономические санкции против нашей страны, противодействие «Северному потоку – 2» и т.п.

3. Формирование «мировой информационной повестки необходимой направленности», а фактически – пропаганды против атакуемого правительства. Например, в отношении недавних выборов в России «заклятые партнеры» решили не признавать их результаты еще до голосования.

4. Насыщение территории страны-объекта подконтрольными США структурами и агентами влияния. Их в России столько, что пришлось принимать специальные законы по противодействию иноагентам и нежелательным организациям.

5. Скупка политических и иных лидеров атакуемой страны (из числа правящей партии и оппозиционных сил, силовиков, региональных лидеров, криминалитета, представителей крупного бизнеса). США уже имеют мощные позиции как в самых элитных властных кругах, так и среди местных групп активистов в регионах России.

6. Наращивание внутренних противоречий и их последующая резкая эскалация.

7. Формирование альтернативной государству силовой составляющей с параллельным ослаблением и дискредитацией официальных силовых и государственных структур.

8. Переход к ведению партизанской войны и сепаратизму регионов.

9. Легитимация боевиков и сепаратистов, приведение их к власти.

10. Разрушение государства, с формированием нового или без него.

Как видим, решение задач возложено не только на ССО. Рука об руку с ними работают дипломаты, финансисты и спецслужбы.

На выполнении пунктов 6–10 этого перечня предлагаю остановиться подробнее.

В поисках внутренних противоречий

Противник будет стремиться разжигать в регионах России межнациональную рознь, подогревать тлеющие конфликты, обострять сепаратистские тенденции, нарушать устойчивость общества и развивать негативные социальные процессы, вызывающие отпадение народа от власти и государства. При этом для разрушения имеющейся идентичности и подмены ее другой, нужной внешним игрокам, ставка обычно делается на интеллигенцию, местные элиты и молодежь.

Кто-то спросит, о каком сепаратизме может идти речь на российском Севере? Однако такая опасность реально существует. С точки зрения устойчивости общества наибольшую опасность для целостности России представляют ее регионы, имеющие сухопутную границу с соседями (Норвегией и Финляндией), а также территории, имеющие сообщение по льду или по морю с США.

Отработка боевых действий в арктической зоне становится стратегически важной для войск НАТО. Фото с сайта www.dvidshub.net

Наиболее активно по созданию настроений сепаратизма на российском Крайнем Севере действуют Норвегия и Финляндия, конструируя заново поморскую идентичность – несмотря на то, что поморы давно и прочно сложились как самостоятельная общность. На территориях их проживания не было татаро-монгольского ига, поэтому им удалось сохранить традиционные русские ценности и представления. Отсутствие крепостного права и суровые условия жизни сформировали особую общность, несущую в себе, по сути, эталонную русскость.

Учитывая эту особенность, норвежцы пытаются ставить под сомнение единство русского народа, утверждая, что поморы и норвежцы в большой степени родственные народы. Развивая эту тему, они стараются играть на амбициях местных элит, насаждая идеи сепаратизма. При вялом противодействии российских властей идет активное внедрение в сознание российской молодежи (прежде всего праворадикальной) скандинавской мифологии. Если норвежцам удастся внушить, что они являются самым древним народом Севера, это обязательно будет иметь последствия в виде территориальных претензий. Либо прямых, либо, как это уже делалось, через российских посредников.

Другую этническую группу в зоне риска представляют финны и карелы, живущие в Карелии и Ленинградской области. Они являются коренным населением этих регионов. Несмотря на их малочисленность, это ключевые объекты внешнего воздействия для развития сепаратизма.

После развала Советского Союза норвежские проекты по мягкому захвату умов на севере России, а также конструирование ингерманландской идентичности, курируемое Финляндией, беспрепятственно развивались и готовили сценарий мягкого ослабления России для ее развала. Учитывая сокращение численности русских на Севере, возникновение сепаратизма в названных этносах весьма вероятно при умелом воздействии извне.

Норвегии и Финляндии удается успешно воздействовать на смысловое поле субкультур, оказывая помощь малообеспеченным семьям и сиротам. В академической среде они действуют путем предоставления грантов и приглашений на международные конференции. В экономической среде – «завязкой» на себя местных бизнесменов, в частности, рыбаков и рыбопереработчиков.

Ряд ведущих норвежских фирм финансируют программы подготовки специалистов в университетах и других учебных заведениях Мурманской и Архангельской областей. Норвежцы ежегодно предоставляют свыше 50 стипендий студентам России, США и Канады для обучения в Северной Норвегии. В городе Хаммерфест усилиями нескольких университетов и высших школ учрежден «Энергетический кампус Север».

Якутия с ее сепаратистскими настроениями представляет особую опасность и требует отдельного рассмотрения. В частности, потому, что вероятным внешним игроком здесь будет скорее всего Китай. Но и участие американцев исключить нельзя – учитывая их недальновидность и вероятность действий по принципу «назло бабушке отморожу уши».

Территория российской Арктики, огромная по протяженности и мало связанная логистически, может быть отторгнута от России по разным сценариям – как по косовскому, так и по военному сценарию малой или большой интенсивности. Противник в лице ряда западных государств активно пытается разжечь сепаратистские настроения населении Арктической зоны, выделить народности из состава населения и воспитать местных коллаборационистов в ходе возможной кампании на Севере России.

Руководящие документы

Работой над развитием сепаратизма и впоследствии организацией повстанчества в российских МНС активно заняты как think-tank типа «Стратфор», так и Силы специальных операций США, Канады и северных стран.

В частности, ССО США разрабатывают боевые уставы по концепциям боевого сопротивления и ведения партизанских войн. Результатом совместных творческих усилий Командования специальных операций США в Европе и Командования специальных операций Швеции стала книга «ROC: Resistance Operating Concept», опубликованная Joint Special Operations University Press. В предисловии командующий SOCEUR генерал-майор Кирк Смит написал: «Европейские страны снова сталкиваются с угрозами соседей с потенциально экспансионистскими намерениями… Даже те, у кого есть сильные союзы и друзья, не обязательно обладают силой предотвратить вторжение».

Учитывая тесное взаимодействие США и Норвегии, можно ожидать совместной работы Соединенных Штатов и Норвегии при участии Финляндии против России. В соответствии с разработанной в США методикой, которая отработана в разных странах, включая Украину.

Эта методика описывает виды участия США, типы местных участников, типы воздействия на местное правительство и население с опорой на тлеющие в обществе давние конфликты. Конфликт, который выбирается для разжигания, должен быть наиболее массовым, антиправительственным хотя бы на местном уровне. И соответствовать интересам США, что имеет первостепенное значение.

Опыт и руководящие документы свидетельствуют, что при подготовке переворота американцы тщательно изучают регион воздействия, начиная от политического устройства и заканчивая физико-географическими особенностями местности. При этом отрабатывается вопрос логистического обеспечения повстанчества, планирование схронов и тайников.

После этого начинается работа в группах, среди которых намечено создание повстанческих отрядов и их подготовка. При этом данная категория для американцев является разменной монетой. В случае поражения они будут брошены на произвол судьбы. А в случае успеха их придется зачистить, поскольку для руководства будут использоваться другие, специально подготовленные люди.

Одновременно американцы занимаются правовым аспектом поддержки повстанчества и подготовкой подконтрольных СМИ для информационной атаки в нужный момент. Считается, что перед началом операции необходимо осуществить информационно-психологическое воздействие на население и личный состав ВС не только той страны, в которой будет проводиться операция, но и соседних государств. Ведь в конечном итоге холодная война имеет внятную цель. Она готовит классическую войну со всеми вытекающими последствиями.

«Мы делаем много вещей, и, честно говоря, большая часть того, что нам поручено в сообществе спецназа, – это миссии по поддержке сил общего назначения, которые, очевидно, в Арктике будут составлять самую большой часть американской деятельности», – подтверждает Стив Буччи.

Подготовка к войне в Арктике

Командующий командования специальных операций ВВС генерал-лейтенант Джеймс Слайф рассказывает: «Вновь сосредоточив внимание на соперничестве великих держав, командование специальных операций ВВС (AFSOC) «отряхнуло от пыли наборы миссий, которые мы выполняли раньше, как нечто само собой разумеющееся и которые отпали после 11 сентября». Он также сообщает, что боевые диспетчеры AFSOC умеют управлять зонами приземления в сложных условиях: «Мы заново учимся действовать… таким образом, чтобы мы могли быстро перевооружать и заправлять истребители, работавшие в суровых регионах, чтобы они могли вернуться в воздух и снова вступить в бой».

В январе 2020 года во время учений Emerald Warrior на Аляске летчики Special Tactics впервые смоделировали захват передового пункта дозаправки, известного как FARP, и дозаправку самолетов пятого поколения в условиях экстремально холодной погоды. В этом участвовали экипажи 27-го крыла специальных операций, группа специальной тактики и F-22 Raptors, приписанные к 3-му крылу ВВС в зоне Тихого океана.

Согласно пресс-релизу AFSOC, аэродром был обследован и находился под охраной, в то время как самолет C-130 командования ССО ВВС США заправлял истребители, находившиеся на земле.

«Работа с новейшими и наиболее совершенными истребителями ВВС дает командам «специальной тактики» возможность поддерживать технологическое превосходство и разрабатывать тактику, методы и процедуры, необходимые для того, чтобы максимально использовать их возможности в сложной оперативной обстановке», – сказал офицер специальной тактики, личность которого не разглашается в сообщении.

В то же время и «зеленые береты» готовятся для арктических операций. В сентябре 2020 года 1-я группа спецназа участвовала в учениях Valor United 20 на Аляске. Согласно армейскому пресс-релизу, они оттачивали свои навыки патрулирования и выживания «в самых суровых условиях США». Основными направлениями деятельности были Арктика, альпийские горы и движение ледников, спасение в трещинах и высокочастотная связь на большие расстояния.

«В конфликте с равным противником силы США могут не полагаться на те же системы связи, что и в глобальной войне с террором, – отмечается в сообщении. – Как командование спецопераций Тихоокеанского региона, так и обычные силы определили необходимость получения навыков дальней радиосвязи, чтобы иметь возможность передавать сообщения без помех со стороны опытных, технически продвинутых противников».

Во время учений «зеленые береты» успешно передавали высокочастотные радиосообщения из отдаленных лагерей на Аляске на Окинаву (Япония), находящуюся на расстоянии более 4400 миль. Они также отрабатывали навыки специальной разведки, строили скрытые места наблюдения и проводили дальнюю фотосъемку.

Отборные команды «зеленых беретов» «должны быть в состоянии обеспечить себя для длительных операций в суровых арктических или альпийских условиях без обнаружения силами противника, – отмечается в сообщении. – В рамках этих операций отряд ССО может быть вызван для ведения специальной разведки или действий в интересах обычных крупных сил».

Армия и ССО еще раз оценивают, достаточна ли существующая система подготовки в таких местах, как Высшая школа альпинизма специальных операций в Форт-Карсоне, штат Колорадо. Школа готовит «зеленых беретов» и других солдат, чтобы выжить и сражаться в суровых условиях, отрабатывая навыки военного альпинизма в условиях крайне холодной погоды, большой высоты и отвесных скал.

В марте 2021 года армия выпустила новую стратегию «Возвращение господства в Арктике», которая была разработана при участии SOCOM. «Способность проводить эффективные и расширенные операции в Арктике требует гораздо большего, чем просто набор специализированного оборудования, – говорится в стратегии. – Для создания действительно всепогодных сил, способных к быстрому развертыванию, может потребоваться изменение роли Объединенных учебных центров и Учебного центра сил специальных операций в качестве кульминационных учебных мероприятий для базирующихся в Арктике формирований».

Продолжает оттачиваться взаимодействие с союзниками. В марте «морские котики» США объединились с морскими пехотинцами и норвежскими солдатами в совместных учениях авиадиспетчеров возле Сетермоена (Норвегия).

Операторам передового развертывания, известным как JTAC, было поручено направлять боевые самолеты для операций поддержки с воздуха и решения других наступательных задач. Во время совместных учений они отработали вызов имитации авиационных ударов бомбардировщиков B-1 Lancer ВВС США. «Интеграция JTAC с иностранными союзными войсками важна, поскольку она позволяет… союзникам научиться действовать вместе и точно призывать к огню с боевых самолетов поддержки в суровом арктическом климате», – говорится в пресс-релизе Корпуса морской пехоты.

Стоит напомнить, что Корпус морской пехоты США хранит в Норвегии запасы военной техники и боеприпасов на случай войны с Россией.

От Москвы до самых до окраин

Из вышеперечисленных угроз, на мой взгляд, наиболее опасной является внутренняя, связанная с сепаратистскими настроениями, которые стараются развивать наши противники. Это та самая маленькая кошка, которая может опрокинуть большую телегу. Поэтому главнейшая задача власти и органов государственной безопасности заключается в выявлении и пресечении названных тенденций в обществе. Следует разработать долгосрочную программу реального развития районов Крайнего Севера для создания там нормальных условий жизни. Программу развития на местах промышленности, науки и культуры. Нужно выбить из рук наших соседей-врагов имеющиеся у них козыри.

Научным институтам необходимо провести серьезные изыскания истории поморов на Русском Севере. Разобраться в вопросах поморской идентичности крайне необходимо. Ведь поле игры, предложенное норвежцами, является потенциально опасным для них самих, поскольку сами поморы не отрицают свою русскость.

Чтобы победить в любой войне, нужно прежде всего завоевать умы и сердца народов своей страны. От Москвы до самых до окраин. Такова должна быть стратегия России на ближайшие десятилетия.

Сергей Козлов

Сергей Владиславович Козлов – военный историк.