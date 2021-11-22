Великобритания кредитует обновление украинских ВМС

Чем более сложные вооружения поставляют на Украину, тем более усложняется материально-техническое обеспечение войсковых операций. Фото Reuters.

Западное оружие обходится Киеву слишком дорого

С недавних пор Великобритания стала основным спонсором, точнее, кредитором программы обновления Военно-морских сил Украины. На средства, любезно предоставленные казначеями Ее Величества, на королевских корабельных верфях начнется возрождение мощи украинского флота, утерянной после развала СССР.

В июле прошлого года военные ведомства Украины и Великобритании подписали договор о поддержке развития ВМС Украины. Подписание проходило в обстановке повышенной информационной закрытости на борту британского эсминца «Дефендер», зашедшего в порт Одессы. Министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и замминистра обороны Украины Александр Миронюк подписали документ в присутствии секретаря СНБОУ Алексея Данилова и первого морского лорда Великобритании Энтони Радакина.

Ранее было известно, что Британия профинансирует строительство военно-морской базы в Очакове и поставит восемь ракетных катеров после модернизации. Спустя несколько месяцев в прессу просочились новые детали договоренностей.

Ракеты от Ее Величества

Недавно британское издание Times сообщило со ссылкой на свои источники о поставках на Украину из Британии ракет класса «земля-земля» для патрульных катеров и авиационных ракет класса «воздух-земля». В частности, Украине продадут ракеты Brimstone разработки и производства международной компании MBDA UK, которая специализируется на изготовлении ракетных боеприпасов. Сроки поставки ракет не были названы. По данным журналистов, стоимость одной ракеты – 100 тыс. фунтов стерлингов.

Обоснованием такого решения, по информации издания, являются опасения британского правительства, что зимой Россия осуществит военную операцию против Украины, которая может привести к эскалации напряженности в Донбассе и будет иметь непредсказуемые последствия для безопасности всей Европы. Информацию издания косвенно подтвердил и посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Он сообщил о планах Украины в ближайшее время купить два действующих английских корабля, оснащенных британскими ракетами, которые сразу войдут в состав ВМСУ.

После поставки американских «джавелинов» это второй случай предоставления Украине летального вооружения, которое может быть применено в конфликте в Донбассе. По версии английских медиа, речь шла о возможных поставках авиационных ракет «воздух-земля» и «земля-земля» для оснащения катеров на базе британского проекта P50U. Ранее тот же Пристайко сообщал, что британские катера для ВМСУ будут оснащены украинскими корабельными ракетами «Нептун». Но размер украинских ракет не подходит для британских катеров, поэтому их применение вряд ли возможно. О технической несовместимости РК «Нептун» и британских катеров сообщил военный атташе посольства Великобритании в Украине Тим Вудс.

Недавно Минобороны Украины сообщило, что британские катера для Украины, возможно, будут оснащаться перспективной ракетой Brimstone Sea Spear, разработка которой ведется концерном MDBA. О планах закупки наземной версии ракеты для оснащения катеров МОУ не сообщило. Это можно толковать как молчаливое подтверждение информации британской газеты. А можно и наоборот – считать опровержением этой версии. Таким образом, ситуация с закупкой Украиной английских ракет слишком неопределенная. Возможно, закупки будут, но не исключено, что нет.

«Гром» пока не грянет

Информация о Brimstone вызвала целое «цунами» не только в украинских, но и в российских медиа. Сообщение английского издания удачно совпало с заявлением Олега Арестовича, внештатного советника президента Зеленского. Он публично предупредил Кремль о грядущем размещении украинских ракет около российской границы.

По его версии, причиной такого недружественного шага является агрессивная политика Москвы относительно неподконтрольных Киеву территорий. Правда, позже Арестович объяснил, что «завтра» ракеты не появятся по причине их отсутствия. Чтобы условный «Гром» долетел до МКАД, украинским конструкторам нужно поработать лет пять-семь (при непрерывном финансировании, кстати).

К тому же беглая ревизия украинских проектов наступательного ракетного вооружения средней дальности показывает, что они завершены даже без создания опытного образца. В частности, разработка оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан» официально прекращена еще в 2013 году. После пяти лет ожидания МОУ от разработчика ГКБ «Южное» проектной документации и опытного образца ракеты.

Разработка оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2» официально завершена в январе 2020 года, до стадии испытаний ОКР также не дошел. В 2013 году гендиректор КБ «Южное» Александр Дегтярев заявил, что название «Гром-2» дано экспортной версии ОТРК «Сапсан» дальностью 280 км вместо установленных для украинской версии 500 км.

Реализация проекта ОТРК «Гром» также отличается отсутствием достоверной информации из официальных источников. Получается, новые украинские ракеты средней дальности существуют исключительно в кеше Гугла. Что не мешает ряду российских экспертов пугать читателей украинской ракетной угрозой.

Подходы по накручиванию несуществующих угроз удивительным образом идентичны и в украинском, и в российском экспертном сообществе. Вроде бы государственные бюджеты что России, что Украины – публичные документы, и расходы на оборону в целом тоже не секретны. Но гораздо интереснее звучат утверждения, не имеющие отношения к действительности.

Продолжение истории намечается и с оснащением британскими ракетами катеров ВМСУ. Пока что поставка ракет существует исключительно в публикациях иностранных изданий. А отдельные представители экспертного сообщества уже раздувают миф о великих достижениях Украины по части получения западных технологий. Такая постановка вопроса не выдерживает критики, так как в лучшем случае Украина получит конечный продукт в ограниченном количестве.

К тому же перевод украинской армии с советских и постсоветских образцов техники на западное вооружение отнюдь не похож на благотворительность. Политика выдавливания украинских производителей вооружений из госзаказа украинского же оборонного ведомства направлена на монополизацию рынка со стороны той же Великобритании.

Показательна история с разработкой РК «Нептун»: ему нет места на иностранных судах, которые строятся фактически на средства украинских налогоплательщиков. Турецкие корветы Ada, которые строятся по заказу Украины, в базовом варианте комплектуются американским комплексом Harpoon или турецким Atmaca, а украинские ракеты на нем могут появиться после принятия морской версии «Нептуна» на вооружение.

Сейчас сроки завершения госиспытаний ракеты называются в пределах 2024–2025 годов. Завершатся ли они к указанному времени, не знает никто. Если по этому поводу нет отдельных договоренностей, украинский РК может остаться «за бортом» турецкого корвета для ВМСУ.

Исходя из известного СМИ перечня проектов и закупок импортных систем вооружения, получается, что Украина – по собственной воле или по принуждению – ведет политику обслуживания иностранной промышленности в ущерб собственному потенциалу. В пылу погони за имиджем строителей мощного флота, обладающего уникальными западными технологиями, украинские власти уничтожают то немногое, что может сохранить собственный научно-технический потенциал и сберечь деньги налогоплательщиков.

Подсчитали – прослезились

Экономическая целесообразность рано или поздно (скорее рано) скажет свое веское слово в вопросе закупок Украиной британских систем вооружения. Внешний государственный долг Украины стремительно вырос с 2014 года, и тенденций к его уменьшению не наблюдается. Объемы кредитных ресурсов, привлеченных на переоснащение силового блока (например, закупка вертолетов Eurocopter за счет госкредита во Франции), теряются на фоне астрономических сумм совокупных внешних обязательств. Однако это не значит, что такие кредиты нужно гасить по остаточному принципу.

В недавней истории Украины уже была попытка обновить ВМСУ с привлечением иностранных систем вооружения. Ныне можно утверждать, что закончилась эта попытка бесславно.

Амбициозный корвет проекта 58250 уже несколько лет должен бороздить волны Черного моря. Планировалось его оснащение вооружением НАТО, в том числе двумя комплексами ПКР Exocet MM40 Block3 концерна MBDA. Стоимость закупки не называлась, но, вероятно, она была сопоставима с затратами украинского бюджета на строительство корпуса корвета – около 150 млн евро.

Расходы на закупку корабельных вооружений выглядели фантастично: финансирование ВМСУ, как и остальных видов и родов ВСУ, не отличалось щедростью. Несмотря на рост оборонных расходов начиная с 2014 года, украинская армия не может похвастаться обилием новой техники и оружия. А в предыдущее десятилетие планы потратить около 15 млн долл. на оснащение одного корабля звучали еще фантастичнее. В тот период даже не изучались затраты на эксплуатацию западных систем.

Все остановилось на этапе осознания, что при ракетных пусках «в воздух» улетала сразу десятая часть ежегодных расходов на закупку вооружений или около того. Не стрелять нельзя, а стрелять – слишком дорого. Это «прозрение» генералов на публику не выносилось, но именно неподъемная стоимость оснащения дорогим вооружением похоронила в итоге сам проект. А отказаться от западных поставщиков в пользу российских уже тогда не позволял имидж убежденных евроинтеграторов.

Вся история строительства нового корвета говорит о затратах, которые не может себе позволить Украина. К 2021 году планировалось строительство и включение в состав флота четырех корветов серии «Владимир Великий». В 2017 году эти сроки были перенесены на 2028 год. Но с тех пор проект не получил ни копейки из бюджета.

В течение 2013–2014 годов были закуплены элементы системы вооружения корвета – арткомплексы общей стоимостью 13 млн евро, которые так и не были установлены на недостроенный корабль. А к 2028 году не только корвет может стать миражом из прошлого, но и сама производственная площадка может исчезнуть с лица земли. «Черноморский судостроительный завод», где начиналось строительство корвета, находится в состоянии ликвидации, принято решение о переносе производства на соседний завод «Океан».

Скромные возможности украинского бюджета не позволяют говорить о перспективе тотального перевооружения современными западными образцами, превосходящими, например, российские аналоги. Возможны точечные проекты «парадного» направления – одна или несколько единиц техники, которые можно продемонстрировать на публике и законсервировать до следующего мероприятия. Такие варианты вполне могут быть реализованы по кредитным линиям связанных контрактов. Но это будут единичные случаи, а не целенаправленные изменения.

Диана Михайлова

Диана Иоанновна Михайлова – военный журналист.