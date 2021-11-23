Борзые охотники за субмаринами

Поможет ли ВМС США новая корабельная спецгруппа в борьбе с российскими подлодками

Возрождение мощи российского ВМФ продолжает не на шутку тревожить американское военно-политическое руководство. Причем на просторах Атлантики наиболее серьезную угрозу национальным интересам Америки, как считают в Пентагоне, представляют наши подводные лодки. В итоге, продолжая многовекторное давление на Пекин, в Вашингтоне совсем не забывают и о Москве, бросая на противостояние с ней все больше и больше ресурсов: политических, финансовых и человеческих.

НОВОЕ – ЭТО ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Правда, методы борьбы с Россией в Белом доме применяют отнюдь не оригинальные. Такие, как, например, возрождение в 2018 году некогда могучего 2-го оперативного флота ВМС США, в зону ответственности которого теперь, как и в годы холодной войны, вошли Северная Атлантика и воды вдоль восточного побережья США. И вот расформированный в 2011 году – вскоре после своей 60-летней годовщины – «за ненадобностью» и в целях экономии ресурсов, но восставший из пепла, словно птица Феникс, 2-й флот уже копит силы для «решительного боя» со своим заокеанским визави.

«Наша Национальная оборонная стратегия четко указывает на то, что мы вернулись в эру конкуренции великих держав, и поэтому ситуация в области безопасности продолжает становиться все более сложной и комплексной. Вот почему сегодня мы создаем 2-й флот, который будет отвечать на эти вызовы, в том числе и в Северной Атлантике», – заявил 4 мая 2018 года начальник морских операций ВМС США адмирал Джон Ричардсон, объявляя о возрождении «заслуженного» флота.

Еще один старый «приемчик», который в Пентагоне достали, отряхнув толстый слой пыли, с полки холодной войны, это возвращение Командованию сил флота, которому, кстати, непосредственно и подчиняется 2-й оперативный флот, его подлинного исторического наименования – Атлантический флот. Об этом решении в декабре 2020 года сообщил на слушаниях в Подкомитете по готовности и административной поддержке комитета Сената по делам ВС тогдашний министр ВМС США Кеннет Брейтуэйт.

«По мере того как мир меняется, мы должны быть решительными, совершенствоваться и меняться вместе с ним, – подчеркивал он в своем выступлении перед сенаторами. – А чтобы противостоять уникальным морским вызовам, которые возникают на атлантическом театре (военных действий), мы переименуем Командование сил флота в Атлантический флот ВМС США, а также переориентируем наши военно-морские силы в этом важном регионе на решение их первоначальной задачи – контроль за морскими путями подхода к территории Соединенных Штатов и наших союзников».

Сенаторы, оценив историческое наследие Командования сил флота, задались вопросом: неужели дела на просторах Атлантики обстоят так плохо, а озвученное решение означает, что Пентагон все-таки признает реальность возросших военных возможностей России в этом важном для нацбезопасности США регионе? И правда ли, что идея соперничества великих держав отныне стала доминирующим элементом новой Национальной стратегии обороны. Министр в целом согласился с этим, но заверил, что ВМС будут держать ситуацию под контролем.

«Атлантический флот будет противостоять ВМФ России, который действует решительно и осуществляет развертывание все ближе и ближе к нашему восточному побережью, демонстрируя свои возросшие возможности и военно-морскую мощь», – особо подчеркивал тогда теперь уже бывший военно-морской министр.

Ну, а теперь американские адмиралы решили еще и создать новую корабельную оперативную спецгруппу быстрого реагирования, которая должна уже специально охотиться на российские субмарины.

«ПОДАРОК» БЫВШИМ СОЮЗНИКАМ

Примечательно, что датой «вступления в строй» новой американской корабельной спецгруппы стало 1 сентября – официальный день начала Второй мировой войны: такая вот «солидарность» с бывшим союзником по антигитлеровской коалиции. Впрочем, в Соединенных Штатах, судя по всему, о существовании некогда таковой уже забыли и твердо уверены, что Гитлера они победили чуть ли не в гордом одиночестве.

Но еще большей насмешкой, как представляется, стало кодовое наименование, которое было дано новому образованию: «Оперативная группа «Грейхаунд» (Task Group Greyhound, в переводе с английского – «гончая» или «борзая»). Дело в том, что именно так называется популярный на Западе фильм с Томом Хэнксом в главной роли, который рассказывает о противостоянии в водах Северной Атлантики американских, британских и канадских моряков жестокой «волчьей стае» – нацистским субмаринам.

В общем-то, это типичный старый пропагандистский прием. С другой стороны, а чего еще можно ожидать от «союзников», которые едва ли не на следующий день после капитуляции гитлеровской Германии начинают разрабатывать планы по вооружению военнопленных разбитого вермахта для отправки их в бой против советских войск?

Пока в новую спецгруппу включили всего два корабля – эсминцы УРО типа «Дональд Кук» и «Томас Хаднер», что, согласитесь, не очень соответствует той высокой степени «русской подводной угрозы», о которой постоянно твердят в американском истеблишменте. Оба эти «разрушителя» относятся к типу «Арли Берк» – самому многочисленному на сегодня семейству боевых надводных кораблей ВМС США, ставшему их настоящими «рабочими лошадками».

Эсминцы УРО данного типа способны решать весьма широкий круг задач – от борьбы с подлодками противника и конвоирования судов в море до оказания огневой поддержки своему десанту и поражения неприятельских целей в глубине его территории при помощи КРМБ «Томагавк». Ну, а некоторые из них, имея дальнобойные ракеты-перехватчики, способны решать задачи ПРО и даже сбивать спутники.

Впрочем, в последующем ВМС США намерены все же нарастить численность новой опергруппы, которая будет базироваться на ВМБ Норфолк и ПБ Мейпорт и должна достичь состояния полной оперативной готовности к июню 2022 года. После этого, по замыслу пентагоновских стратегов, корабли спецгруппы смогут «по первому сигналу» сниматься с якоря и на всех парах мчаться в океан для поиска российских субмарин, нагоняющих, как выясняется, едва ли не животный ужас на адмиралов Нового Света.

Согласно заявленным планам, в январе 2022 года ряды атлантических «гончих» должен пополнить эсминец УРО «Салливанс», который сегодня решает задачи на Тихом океане совместно с британской АУГ во главе с АВМ «Куин Элизабет», безуспешно пытаясь «нагнать страху» на китайских адмиралов. А чуть позже в том же году в состав опергруппы «Грейхаунд» войдут эсминцы УРО «Коул», подорванного в 2000 году террористами в порту Адена, и «Грейвели», команда которого в июне 2016 года, будучи в составе АУГ во главе с АВМА «Гарри Трумэн» и, вероятно, перегревшись на средиземноморском солнце, совершила опасное сближение с СКР «Ярослав Мудрый». После чего американцы, как водится, обвинили во всем наших моряков.

Причем один из последних двух эсминцев заменит «Дональд Кук», который отправится на плановый ремонт. В этом, кстати, сама суть новомодной затеи американских флотоводцев, реализуемой в соответствии с положениями разработанного военно-морскими стратегами и не так давно введенного в действие документа под названием «Оптимизированный план оперативного развертывания флота». Идея эта весьма примечательна и заслуживает отдельного рассмотрения.

«ХРОМЫЕ УТКИ» АМЕРИКАНСКОГО ФЛОТА

Согласно замыслу разработчиков упомянутого плана, создание таких корабельных формирований, как опергруппа «Грейхаунд», имеет целью повышение степени боевой готовности корабельного состава флота. На практике это выглядит следующим образом.

Американские адмиралы, столкнувшись с нехваткой боевых кораблей для организации полноценного противостояния на два фронта – с возродившимся ВМФ России на Атлантике и растущими гигантскими темпами ВМС Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, – решили, не мудрствуя лукаво, привлечь к этой неравной борьбе боевые единицы, которые можно охарактеризовать не иначе как «хромые утки».

Речь в данном случае идет об эсминцах УРО типа «Арли Берк», которые завершили выполнение поставленных им задач в ходе боевой службы или в рамках передового развертывания на ротационной основе в странах – союзницах Вашингтона и находятся в ожидании постановки в док на какой-либо ремонт – от межпоходового до капитального.

То есть это корабли, чьи вооружение, оборудование и механизмы находятся порой в очень изношенном состоянии и чьи команды уже порядком устали от непрерывного, в течение нескольких месяцев, пребывания в состоянии повышенной боеготовности.

И вот их-то и решено использовать в новой битве за Атлантику. В перспективе, возможно, дело дойдет и до надводных кораблей других классов и типов, но пока командование ВМС США решило ограничиться «Арли Берками» как самыми многочисленными боевыми единицами своих надводных сил.

Личный состав зачисленных в состав такой опергруппы поизносившихся «рабочих лошадок» должен будет и дальше поддерживать себя и свои корабли в состоянии повышенной боеготовности, продолжая сдавать курсовые задачи и регулярно проводя разного рода учения.

«Корабли будут готовы выполнить полный спектр боевых задач, включая отслеживания подводной активности русских в Атлантике и защиту морских рубежей нашего государства», – подчеркивает контр-адмирал Брендан Маклейн, командующий надводными силами ВМС США в Атлантике. Причем сама опергруппа «Грейхаунд», по его словам, сформирована для того, чтобы «обеспечить флот поддающимися оценке, постоянно готовыми и полностью аттестованными боевыми кораблями».

Судя по тому, что сказал во время своего выступления и в ходе телефонного брифинга с журналистами после него контр-адмирал Маклейн, состав группы «гончих» будет постоянно поддерживаться на уровне четырех боевых кораблей, из которых два постоянно должны будут находиться в готовности немедленно выйти в море для решения противолодочных задач. При этом все эти корабли будут являться эсминцами УРО типа «Арли Берк», завершившими боевую службу или передовое развертывание, а потому, по словам адмирала, находящимися в наивысшей степени боеготовности. Что, как уже говорилось выше, сомнительно и вряд ли соответствует действительности.

По словам контр-адмирала Маклейна, личный состав кораблей, включенных в состав опергруппы «Грейхаунд», будет проходить на базе комплексную боевую, тренажерную и теоретическую подготовку, а также решать задачи непосредственно в море. Причем отрабатывать последние эсминцы смогут вместе с другими боевыми единицами флота. В частности, командир 2-й группы подводных лодок ВМС США контр-адмирал Брайан Дэйвис привел такой пример: субмарина, покидающая базу или, напротив, возвращающаяся, скажем, после боевой службы, может попутно отработать определенные задачи совместно с экипажем самолета БПА Р-8А «Посейдон» или с вертолетами, размещенным на борту эсминцев из состава группы «Грейхаунд».

МОЖНО ДАТЬ ИМ ФОРУ

Безусловно, в последнем примере зерно истины есть. И немалое. Но вот относительно затеи в целом есть вполне обоснованные сомнения в ее целесообразности – слишком уж, как представляется, оригинальный подход американское военно-морское командование избрало для противостояния с равными по силе противниками в эпоху соперничества великих держав. Нам в такой ситуации остается только наблюдать, как будет выглядеть в реальности это противостояние ожидающих постановки в плановый ремонт американских эсминцев с находящимися, как говорится, в самом расцвете сил российскими атомными подводными лодками (да и неатомными тоже).

Думается, что наши адмиралы со спокойной совестью могут дать своим заокеанским визави вполне приличную фору – ну так, чтобы американские моряки не слишком уж опозорились во время этих в общем-то действительно неравных для них состязаний. Ведь по большому счету соревноваться «хромые» американские эсминцы должны бы были не с полностью боеготовыми российскими атомоходами, а с теми субмаринами, которые достраиваются или ожидают постановки в ремонт в соединениях строящихся и ремонтирующихся кораблей.

Однако в этом случае вряд ли конгрессмены, пусть даже и не обладающие продвинутыми знаниями в вопросах военно-морского строительства России и организации ее Военно-морского флота, позволят своим соотечественникам-адмиралам убедить себя в реальности радикально возросшей «русской угрозы». А в этом случае денег на какие-то там «оптимизированные планы» флота или другие «хотелки» руководства своего военно-морского министерства они просто-напросто не дадут.

Хотя, как показывает опыт Швеции, порой политиков и общественность можно реально убедить в том, что орды мифических «русских гусеничных подлодок» ползают по дну Балтики, подрезая линии связи и всячески пакостя добропорядочным гражданам.

Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО

Владимир Леонидович Щербаков – военный эксперт.