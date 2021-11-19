Спецслужбы ОАЭ подвесили к вертолету Black Hawk электромотоциклы.

Командование специальных операций ОАЭ на авиашоу в Дубае показало вертолет Black Hawk с подвешенными на него электромотоциклами. Как пишет Electrek, сейчас спецслужбы испытывают, насколько эта транспортная комбинация хороша в разведывательных миссиях.

Электрические мотоциклы и даже велосипеды сегодня набирают популярность среди военных. Например, во всех видах вооруженных сил Новой Зеландии испытывают электромотоциклы Ubco Bikes, а в австралийской легкой кавалерии — электровелосипеды Stealth Electric Bikes. Этот транспорт гораздо тише обычных мотоциклов, поэтому хорошо подходит для разведывательных миссий.

Командование специальных операций ОАЭ тоже испытывает электромотоциклы, и не просто так, а в комбинации с вертолетом Black Hawk. Спецслужбы сообщили об этом во время авиашоу в Дубае и показали, как выглядит Black Hawk с подвешенными на него мотоциклами. Они крепятся на подвесках по бокам.

Судя по фотографиям, это были электрические мотоциклы Zero FXS. Они предназначены для езды по бездорожью и оснащены электрическими двигателями с максимальной номинальной мощностью 45 лошадиных сил. Zero FXS могут разгоняться до 130 километров в час. Малошумность и отсутствие запаха выхлопа делают их гораздо менее заметными по сравнению с обычными мотоциклами.

Кроме Zero FXS спецслужбы ОАЭ рассматривают и другие модели электромотоциклов. Они интересны им для разведывательных миссий. Вертолет создает много шума, поэтому обычно команды специальных операций высаживаются на расстоянии от цели и идут к ней пешком. Электрические мотоциклы могут помочь им быстро перемещаться на более значительные расстояния вместе с полезной нагрузкой.

Командование ОАЭ сейчас тестирует схему, по которой два разведчика быстро отсоединяют электромотоциклы от вертолета, собирают данные, а после завершения миссии прибывают в точку эвакуации. Там мотоциклы снова устанавливают на вертолет.

Военные интересуются и другими электрическими видами транспорта, а некоторые модели создаются специально для их нужд. Например, компания TORQ разработала электрический багги для саперов. Он способен развивать скорость до 48 километров в час.

Василиса Чернявцева