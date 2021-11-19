Войти
N+1

Спецслужбы ОАЭ подвесили к вертолету Black Hawk электромотоциклы

104
0
0
Спецслужбы ОАЭ подвесили к вертолету Black Hawk электромотоциклы
Спецслужбы ОАЭ подвесили к вертолету Black Hawk электромотоциклы.
Источник изображения: Zero motorcycles

Командование специальных операций ОАЭ на авиашоу в Дубае показало вертолет Black Hawk с подвешенными на него электромотоциклами. Как пишет Electrek, сейчас спецслужбы испытывают, насколько эта транспортная комбинация хороша в разведывательных миссиях.

Электрические мотоциклы и даже велосипеды сегодня набирают популярность среди военных. Например, во всех видах вооруженных сил Новой Зеландии испытывают электромотоциклы Ubco Bikes, а в австралийской легкой кавалерии — электровелосипеды Stealth Electric Bikes. Этот транспорт гораздо тише обычных мотоциклов, поэтому хорошо подходит для разведывательных миссий.

Командование специальных операций ОАЭ тоже испытывает электромотоциклы, и не просто так, а в комбинации с вертолетом Black Hawk. Спецслужбы сообщили об этом во время авиашоу в Дубае и показали, как выглядит Black Hawk с подвешенными на него мотоциклами. Они крепятся на подвесках по бокам.



Судя по фотографиям, это были электрические мотоциклы Zero FXS. Они предназначены для езды по бездорожью и оснащены электрическими двигателями с максимальной номинальной мощностью 45 лошадиных сил. Zero FXS могут разгоняться до 130 километров в час. Малошумность и отсутствие запаха выхлопа делают их гораздо менее заметными по сравнению с обычными мотоциклами.

Кроме Zero FXS спецслужбы ОАЭ рассматривают и другие модели электромотоциклов. Они интересны им для разведывательных миссий. Вертолет создает много шума, поэтому обычно команды специальных операций высаживаются на расстоянии от цели и идут к ней пешком. Электрические мотоциклы могут помочь им быстро перемещаться на более значительные расстояния вместе с полезной нагрузкой.

Командование ОАЭ сейчас тестирует схему, по которой два разведчика быстро отсоединяют электромотоциклы от вертолета, собирают данные, а после завершения миссии прибывают в точку эвакуации. Там мотоциклы снова устанавливают на вертолет.

Военные интересуются и другими электрическими видами транспорта, а некоторые модели создаются специально для их нужд. Например, компания TORQ разработала электрический багги для саперов. Он способен развивать скорость до 48 километров в час.

Василиса Чернявцева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Новая Зеландия
ОАЭ
Продукция
UH-60
Похожие новости
07.09.2021
OilPrice (США): 9 глобальных следствий краха США в Афганистане Часть 1
12.05.2021
Milrem Robotics продвигает ДУМ THeMIS на рынок Австралии
16.01.2013
Мировой рынок вооружений: взгляд из Вашингтона
05.09.2012
Мировая торговля оружием набирает обороты
17.11.2009
Противотанковое управляемое вооружение отвечает современным требованиям
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.11 00:13
  • 99
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 18.11 23:08
  • 3
В США удивились размерам Су-75
  • 18.11 21:08
  • 1
Ракетный крейсер "Москва" вернулся в Севастополь после выполнения задач в Черном море
  • 18.11 19:53
  • 1
Доктрина Байдена на Украине. Вооружить Киев, чтобы спровоцировать Москву
  • 18.11 19:47
  • 2
Переброску польских средств ПВО к белорусской границе показали на видео
  • 18.11 18:06
  • 1
Россия к началу декабря усилит военную группировку в Крыму десантным полком
  • 18.11 13:31
  • 2
Индийский космический аппарат избежал удара с американским
  • 18.11 13:14
  • 9
Пашинян заявил, что Азербайджан предпринимает в Нагорном Карабахе дискредитирующие российских миротворцев действия
  • 18.11 12:23
  • 1
IBM представила квантовый процессор Eagle со 127 кубитами
  • 17.11 23:06
  • 2
Длинная рука России
  • 17.11 21:38
  • 5
Россия испытала противоспутниковое оружие в космосе
  • 17.11 17:09
  • 1
Израиль показал уничтожителя Т-90
  • 17.11 17:04
  • 1
Попавший в западню танк М1А2 Abrams показали на видео
  • 17.11 17:02
  • 1
Советский Т-55 за океаном превратили в Leоn 1
  • 17.11 16:56
  • 123
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?