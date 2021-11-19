Россия заняла 10 место в рейтинге стран, обладающих суперкомпьютерами.

Top500.org опубликовал в понедельник список 500 самых производительных в мире суперкомпьютеров; в рейтинге стран, обладающих суперкомпьютерами, Россия заняла 10-ое место по совокупности факторов, учитывающих количество и мощность машин.

Top500 – авторитетный рейтинг, он рассчитывается раз в полгода и публикуется в 58-й раз.

Полный перечень 500 суперкомпьютеров 2021 года см. здесь.

Самый мощный суперкомпьютер Fugaku находится в Японии, его производительность составляет 442 010 Тфлопс, а количество ядер – 7 630 848. Второй по производительности суперкомпьютер Summit (148 600 Тфлопс, 2 414 592 ядер) находится в США, как и третья по мощности машина – Sierra (94 640 Тфлопс, 1 572 480 ядер).

Интегральный индекс для стран учитывает количество суперкомпьютеров, попавших в Top500, и их суммарную производительность. Первое место в рейтинге стран занимает Китай, второе – США – 149, третье – Япония. Первые 30 стран см. здесь, выбрав «County/Region» и «November 2021»/

Среди компаний – производителей суперкомпьютеров по числу машин, попавших в Top500, лидирует китайская Lenovo. Однако суммарная производительность суперкомпьютеров HPE (США) и Fujitsu (Япония) выше.

Россия попаданием в Top10 обязана «Яндексу», чьи суперкомпьютеры вошли в Top500 на 19, 36, 40 местах. Ещё одна отечественная машина, вошедшая в рейтинг на 43 месте, принадлежит «Сберу».

В июне Россия была в Top500 16-й.

Доля России в суммарной производительности Top500 суперкомпьютеров (с) Top500.org