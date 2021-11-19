Потенциально революционный самолет Celera 500L прошел первый этап летных тестов

Американская компания Otto Aviation заявила о завершении первого этапа летных испытаний самолета Celera 500L. Предполагается, что он может быть намного экономичнее «обычных» крылатых машин.

Otto Aviation сообщила об окончании одного из этапов испытаний потенциально революционного самолета Celera 500L, который компания официально представила в прошлом году. Опытный образец налетал примерно 51 час в 55 самолето-вылетах, в том числе со скоростью более 250 миль в час (400 километров в час) и на высоте до 15 тысяч футов (4,5 километра).

Разработчики не скрывают оптимизма и надеются на новые свершения. «Данные нашего первого этапа тестовых полетов показывают, что мы находимся на пути к достижению целей в отношении самолета», — говорится в заявлении Уильяма Отто — младшего, генерального директора компании. Серийную машину планируют создать в середине десятилетия.

Celera 500L Источник изображения: OTTO AVIATION

Самолет получил необычный фюзеляж в форме пули — за счет этого хотят снизить аэродинамическое сопротивление. Машину снабдили воздухозаборниками, расположенными в задней части фюзеляжа, крестообразным хвостовым оперением и толкающим винтом.