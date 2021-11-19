Войти
Naked Science

Потенциально революционный самолет Celera 500L прошел первый этап летных тестов

116
0
0
Celera 500L
Celera 500L.
Источник изображения: OTTO AVIATION

Американская компания Otto Aviation заявила о завершении первого этапа летных испытаний самолета Celera 500L. Предполагается, что он может быть намного экономичнее «обычных» крылатых машин.

Otto Aviation сообщила об окончании одного из этапов испытаний потенциально революционного самолета Celera 500L, который компания официально представила в прошлом году. Опытный образец налетал примерно 51 час в 55 самолето-вылетах, в том числе со скоростью более 250 миль в час (400 километров в час) и на высоте до 15 тысяч футов (4,5 километра).

Разработчики не скрывают оптимизма и надеются на новые свершения. «Данные нашего первого этапа тестовых полетов показывают, что мы находимся на пути к достижению целей в отношении самолета», — говорится в заявлении Уильяма Отто — младшего, генерального директора компании. Серийную машину планируют создать в середине десятилетия.

Celera 500L

Источник изображения: OTTO AVIATION

Самолет получил необычный фюзеляж в форме пули — за счет этого хотят снизить аэродинамическое сопротивление. Машину снабдили воздухозаборниками, расположенными в задней части фюзеляжа, крестообразным хвостовым оперением и толкающим винтом.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Похожие новости
15.11.2012
Минобороны приостановило серию реформ, начатых Сердюковым
02.03.2012
В США разрабатываются «гуглофоны» для секретных переговоров
03.06.2011
Международному сообществу следует принять договор о нераспространении кибероружия - итоги саммита по кибербезопасности
29.06.2010
Байконур: с надеждой в будущее
27.04.2009
F-35 "Лайтнинг-2" - основной претендент на победу в тендере на поставку истребителей по программе F-X ВВС Японии
14.02.2008
Мир - на ладони. Навигационный приоритет России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.11 00:13
  • 99
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 18.11 23:08
  • 3
В США удивились размерам Су-75
  • 18.11 21:08
  • 1
Ракетный крейсер "Москва" вернулся в Севастополь после выполнения задач в Черном море
  • 18.11 19:53
  • 1
Доктрина Байдена на Украине. Вооружить Киев, чтобы спровоцировать Москву
  • 18.11 19:47
  • 2
Переброску польских средств ПВО к белорусской границе показали на видео
  • 18.11 18:06
  • 1
Россия к началу декабря усилит военную группировку в Крыму десантным полком
  • 18.11 13:31
  • 2
Индийский космический аппарат избежал удара с американским
  • 18.11 13:14
  • 9
Пашинян заявил, что Азербайджан предпринимает в Нагорном Карабахе дискредитирующие российских миротворцев действия
  • 18.11 12:23
  • 1
IBM представила квантовый процессор Eagle со 127 кубитами
  • 17.11 23:06
  • 2
Длинная рука России
  • 17.11 21:38
  • 5
Россия испытала противоспутниковое оружие в космосе
  • 17.11 17:09
  • 1
Израиль показал уничтожителя Т-90
  • 17.11 17:04
  • 1
Попавший в западню танк М1А2 Abrams показали на видео
  • 17.11 17:02
  • 1
Советский Т-55 за океаном превратили в Leоn 1
  • 17.11 16:56
  • 123
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?