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ТАСС

Шойгу отметил вклад журналистов в выполнение задач российских Вооруженных сил

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Глава МЧС РФ Сергей Шойгу читает журнал "Наука" перед заседанием президиума правительства РФ в Доме правительства РФ
Глава МЧС РФ Сергей Шойгу читает журнал "Наука" перед заседанием президиума правительства РФ в Доме правительства РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

В качестве примера положительного влияния работы журналистов на деятельность Вооруженных сил министр обороны отметил процесс возвращения беженцев в Сирию

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Журналисты, освещая деятельность российских Вооруженных сил, в том числе за рубежом, вносят позитивный вклад в выполнение важных задач по восстановлению мира и спокойствия. Об этом заявил на церемонии награждения победителей VII конкурса "Медиа-Ас-2021" министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Ваша работа, она, хотел сказать, почти подвиг, во многом рядом с подвигом, а иногда действительно подвиг. Мы стали для вас открытыми, мы доверились вам, и вы это доверие оправдали, поэтому спасибо вам за вашу работу", - сказал министр.

В качестве примера положительного влияния работы журналистов на деятельность Вооруженных сил РФ министр отметил процесс возвращения беженцев в Сирию. "За это время почти 2 млн, сегодня больше, вернулось в свои дома. Я говорю не о внутренне перемещенных лицах, а о тех, кто вернулся с территории Ливана, Турции, из Заевфратья. Это ваша работа. Вместе с нами", - сказал министр.

Другой пример, по словам генерала армии, - миротворческая операция в Карабахе. Он отметил, что благодаря тому, как журналисты показали российских миротворцев, "всем стало спокойно, и потянулись беженцы назад, и люди начали возвращаться в свои дома, стеклить эти дома". "И эту работу показали вы, и вы ее выполняли вместе с нами", - добавил глава ведомства.

Конкурс "Медиа-Ас" проводился в девяти номинациях. Среди них - такие номинации, как "Лучшие кадры" - за лучший новостной репортаж, "Сила слова" - за лучший материал в печатных СМИ, "Молния" - за лучшую работу в информагентствах, "На острие атаки" - за лучший материал в региональных СМИ и другие.

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Страны
Ливан
Россия
Сирия
Турция
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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