«Оникс» и «Гранит»: как умные ракеты выбирают себе цель

Почему Россия массово внедряет искусственный интеллект в боевые системы

В этом году в Минобороны РФ началось формирование специализированного управления по вопросам развития искусственного интеллекта. Какие виды вооружения уже сейчас действуют автономно - в материале «Газеты.Ru».

Еще в марте прошлого года Минобороны объявило о проведении закрытого конкурса на выполнение научно-исследовательской работы «Исследования по созданию экспериментального образца комплекса разработки, обучения и реализации глубоких нейронных сетей для нового поколения военных систем с искусственным интеллектом» под шифром «Каштан». Полностью работы по контракту должны быть завершены до ноября 2022 года. Но уже сейчас российской армии есть что продемонстрировать в области применения и боевых роботов, и искусственного интеллекта.

Двенадцать тон боевой массы, противотанковые сверхзвуковые ракеты «Атака», термобарические боеприпасы огнемета «Шмель», 30-миллиметровая пушка и крупнокалиберный пулемет - это портрет первого в российской армии роботизированного комплекса «Уран-9». В сентябре он впервые был применен в боевых порядках общевойсковых подразделений на совместных с Белоруссией стратегических учениях «Запад-2021».

В этом году Минобороны начало формирование ударного соединения, в котором люди играют второстепенную роль. Пока это пять роботизированных комплексов. В каждом - по одному пункту управления на шасси автомобиля КамАЗ и четыре «Урана». Каждый из них сможет бороться с бронетехникой, живой силой, уничтожать ДОТы, системы ПВО и даже сбивать вертолеты противника.

Сегодня за роботом «Уран» все еще стоит оператор. Поэтому машина и называется «роботизированный комплекс». Воздушными дронами пока тоже управляет человек, хотя большую часть операций роботы могут выполнять в полностью автономном режиме. Однако системы вооружения, способные действовать целиком автоматически, существуют в наших Вооруженных силах еще со времен СССР.

Еще в 1983 году на вооружении флота появились крылатые противокорабельные ракеты П-700 «Гранит». Машины размером с истребитель МиГ-21 устанавливали на тяжелые атомные крейсера 1144 проекта типа «Петр Великий» и атомные подводные лодки проекта 949А «Антей».

Особенностью П-700 является то, что в ее бортовой вычислительной машине, по сути, впервые в ракетной технике были реализованы алгоритмы искусственного интеллекта. Ракеты имели в своей памяти электромагнитные портреты всех современных кораблей иностранных флотов. При этом «Гранит» работал «в стае».

Первая ракета, выйдя из шахты, «дожидалась» остальных. После чего они выстраивались в боевой порядок и начинали атаку. Цель может видеть только одна. Она и организует нападение, передав информацию, где находится цель, кто и как ее охраняет. Затем машины «решают», кто атакует, а кто отвлекает огонь ПВО на себя.

Точно так же работает и ракета П-800 «Оникс» - только ее алгоритмы стали более точными и сложными. В отличие от других противокорабельных ракет, имеющих «специализацию» по носителям, новый комплекс универсальный. Его можно размещать на разных типах подводных лодок, надводных кораблях и даже катерах, самолетах и на береговых пусковых установках.

В подмосковном Софрино стоит еще один робот - циклопическая пирамида радиоэлектронной станции загоризонтного обнаружения целей «Дон-2Н». Она предназначена для обнаружения атакующих нашу территорию ядерных боеголовок и передачи информации об этом на пусковые установки противоракет комплексов А-135 «Амур», А-235 «Нудоль», С-400 и новейшей мобильной стратегической противоракетной системе С-500, которая только начала поступать в войска.

От ближайшей американской позиции ракет нас отделяет, по данным ряда европейских СМИ, всего 21 минута лета. У «Дона» очень мало времени на расчет траектории полета целей и передачу команды на их перехват. Поэтому весь процесс автоматизирован.

«Дон-2Н» в автоматическом режиме обнаруживает, проводит расчеты и предлагает оператору варианты действий. Последнему остается только нажать на кнопку, тем самым взяв на себя ответственность за принятое решение. Человека из этой схемы можно даже исключить.

Собственно, участие человек исключено в работе системы «Периметр», или «Мертвая рука», как ее называют на Западе. Ее особенность в том, что если первым ядерным ударом американцы уничтожат все военное и политическое руководство Российской Федерации, в дело вступит искусственный интеллект, который самостоятельно примет решение о нанесении ответного ядерного удара по США.

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Дмитрий Литовкин - военный обозреватель.