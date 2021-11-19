Читатели Express назвали российскую армию одной из причин существования НАТО

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Британский портал Express опубликовал статью, в которой сравнил военную мощь Москвы и Лондона.

Примечательно, что силы королевства в заголовке материала назвали "британской армией", в то время как российских военных объединили под фамилией Путин.

Издание сопоставило количество военной техники и личного состава вооруженных сил на основе рейтинга Global Firepower. Российская армия оказалась впереди практически по всем пунктам. Эти данные авторы статьи назвали шокирующими. Портал признал, что россияне "значительно обошли" британские ВС, но отметил, что Лондон может "похвастаться" двумя авианосцами — у него, согласно материалу, их оказалось на один больше, чем у Москвы.

Пользователи Сети, в свою очередь, заявили в комментариях, что их удивило подобное сравнение.

"Зачем России все эти военные технологии? Если ей вдруг потребуется завоевать Британию, хватит и лодок с водными мотоциклами", — сыронизировал один из них.

"Зачем вообще рассуждать о каком-либо конфликте? По сравнению с Россией мы ничто. Давайте сотрудничать с могущественными странами, а не ругаться с ними. Строить мосты, думаю, гораздо лучше, чем сжигать их", — призвал другой.

"Не ввязывайтесь в драку, где нет шансов на победу", — посоветовали в комментариях.

"Как бывший военнослужащий, могу сказать, что у нас объективно нет солдат в таком количестве и такого качества, чтобы хоть как-то побеспокоить Россию", — признал читатель портала.

"Короче говоря, это и есть причина, по которой мы являемся членом НАТО. Дурацкое сравнение", — резюмировал пользователь.

Британских военных начали обсуждать в СМИ, после того как газета Mirror со ссылкой на источники сообщила о готовности страны перебросить до 600 спецназовцев на Украину из-за опасений по поводу "готовящегося вторжения" России. В Москве в свою очередь напомнили, что она не является стороной внутриукраинского конфликта и не намерена нарушать суверенитета других стран. Президент Владимир Путин назвал заявления о подготовке нападения "алармистскими".