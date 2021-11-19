Войти
РИА Новости

Читатели Express назвали российскую армию одной из причин существования НАТО

123
0
0
Военнослужащие в Британии
Военнослужащие в Британии.
Источник изображения: © Фото : British Army/Facebook

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Британский портал Express опубликовал статью, в которой сравнил военную мощь Москвы и Лондона.

Примечательно, что силы королевства в заголовке материала назвали "британской армией", в то время как российских военных объединили под фамилией Путин.

Издание сопоставило количество военной техники и личного состава вооруженных сил на основе рейтинга Global Firepower. Российская армия оказалась впереди практически по всем пунктам. Эти данные авторы статьи назвали шокирующими. Портал признал, что россияне "значительно обошли" британские ВС, но отметил, что Лондон может "похвастаться" двумя авианосцами — у него, согласно материалу, их оказалось на один больше, чем у Москвы.

Пользователи Сети, в свою очередь, заявили в комментариях, что их удивило подобное сравнение.

"Зачем России все эти военные технологии? Если ей вдруг потребуется завоевать Британию, хватит и лодок с водными мотоциклами", — сыронизировал один из них.

"Зачем вообще рассуждать о каком-либо конфликте? По сравнению с Россией мы ничто. Давайте сотрудничать с могущественными странами, а не ругаться с ними. Строить мосты, думаю, гораздо лучше, чем сжигать их", — призвал другой.

"Не ввязывайтесь в драку, где нет шансов на победу", — посоветовали в комментариях.

"Как бывший военнослужащий, могу сказать, что у нас объективно нет солдат в таком количестве и такого качества, чтобы хоть как-то побеспокоить Россию", — признал читатель портала.

"Короче говоря, это и есть причина, по которой мы являемся членом НАТО. Дурацкое сравнение", — резюмировал пользователь.

Британских военных начали обсуждать в СМИ, после того как газета Mirror со ссылкой на источники сообщила о готовности страны перебросить до 600 спецназовцев на Украину из-за опасений по поводу "готовящегося вторжения" России. В Москве в свою очередь напомнили, что она не является стороной внутриукраинского конфликта и не намерена нарушать суверенитета других стран. Президент Владимир Путин назвал заявления о подготовке нападения "алармистскими".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Авианосец
Похожие новости
19.11.2021
Великобритания против России: как британская армия смотрится в сравнении с путинской (Daily Express, Великобритания)
08.06.2021
"Покажем им, кто тут главный": НАТО перебрасывает на Украину войска
20.02.2021
Shukan Gendai (Япония): война – это не только стрельба. Есть еще и гибридная война, а в ней Россия
07.12.2020
Binkov's Battlegrounds (Хорватия): смогут ли американские войска при желании вторгнуться в Россию? (2020)
07.07.2020
Командующий ВМСУ: американские фрегаты не нужны, корвет будет достроен, а первый дивизион «Нептуна» ждем в 2021 году (Думская, Украина)
23.04.2012
"То, чем я занимаюсь, не совсем чиновничья работа"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.11 00:13
  • 99
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 18.11 23:08
  • 3
В США удивились размерам Су-75
  • 18.11 21:08
  • 1
Ракетный крейсер "Москва" вернулся в Севастополь после выполнения задач в Черном море
  • 18.11 19:53
  • 1
Доктрина Байдена на Украине. Вооружить Киев, чтобы спровоцировать Москву
  • 18.11 19:47
  • 2
Переброску польских средств ПВО к белорусской границе показали на видео
  • 18.11 18:06
  • 1
Россия к началу декабря усилит военную группировку в Крыму десантным полком
  • 18.11 13:31
  • 2
Индийский космический аппарат избежал удара с американским
  • 18.11 13:14
  • 9
Пашинян заявил, что Азербайджан предпринимает в Нагорном Карабахе дискредитирующие российских миротворцев действия
  • 18.11 12:23
  • 1
IBM представила квантовый процессор Eagle со 127 кубитами
  • 17.11 23:06
  • 2
Длинная рука России
  • 17.11 21:38
  • 5
Россия испытала противоспутниковое оружие в космосе
  • 17.11 17:09
  • 1
Израиль показал уничтожителя Т-90
  • 17.11 17:04
  • 1
Попавший в западню танк М1А2 Abrams показали на видео
  • 17.11 17:02
  • 1
Советский Т-55 за океаном превратили в Leоn 1
  • 17.11 16:56
  • 123
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?