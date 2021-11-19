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Российская газета

Макеты С-300 и Т-72 замечены на автотрассе в США

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Источник изображения: rg.ru

На автотрассе в американском штате Алабама замечены макеты зенитной ракетной системы С-300 и танка Т-72. Как предполагается, они будут использованы для обозначения техники вероятного противника в ходе учений военно-воздушных сил США.



Китайские источники отмечают, что перед нами попытка воспроизвести пусковую установку 5П85С модификации ПС на базе четырехосного вездехода МАЗ-543М, выпускавшуюся в Советском Союзе с 1983 года.

Однако засветившийся образец имеет пиксельный камуфляж, характерный для некоторых образцов вооружения Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

В то же время известно, что силы противовоздушной обороны Поднебесной вооружены более современными ЗРК российского производства - С-300ПМУ1, С-300ПМУ2 и С-400.

Наблюдателей удивила незаконченность ходовой части, вполне возможно, что ее дооборудуют по прибытии на место.

Также видно, что для передвижения по полигону "установку" водрузили на специальную колесную платформу, способную выдерживать повышенную нагрузку.

Не может двигаться сам и макет танка - он смонтирован на шестиколесном шасси. Интересно, что организация, изготавливавшая его, не слишком позаботилась о полном соответствии оригиналу.

Так, встроенная динамическая защита на "башне" напоминает "Контакт-5" поздних версий Т-72Б и Т-72Б3, а вот на "бортовых экранах" виден навесной "Контакт-1", как на Т-72АВ или Т-72Б образца 1985 года.

Три месяца назад на одном из шоссе на автомобильном трале засветилась имитация основного боевого танка НОАК ZTZ-99, который тоже предназначен для учебных целей.

В самом же Китае недавно был замечен переделанный в М1А2 Abrams старый клон советского Т-54 - средний Type 59.


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
Type 59
ZTZ99
С-300
С-300П
С-300ПМУ-1
С-300ПМУ-2
С-400 Триумф
Т-72
Т-72Б
Проекты
Военные учения
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