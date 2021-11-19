Российский эксперт в беседе с «Джумхуриет»: конфликт может быть спровоцирован в любой момент (Cumhuriyet, Турция)

4 ноября американский корабль покинул Стамбул и вошел в Черное море. Заявления, последовавшие из Москвы, демонстрировали серьезность ситуации, пишет Cumhuriyet. Корреспондент издания побеседовал на эту тему с военным аналитиком Виктором Литовкиным, который делает неутешительный вывод, особенно для Турции.

Военный аналитик российского информационного агентства ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин ответил на наши вопросы о присутствии НАТО в Черном море, Конвенции Монтрё, военном развертывании США в Греции и общем ходе турецко-российских отношений.

4 ноября корабль командования и управления 6-го флота США USS Mount Whitney покинул пирс Сарайбурну в Стамбуле и вошел в Черное море, что вызвало бурную реакцию в России.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что "появление кораблей ВМС США в Черном море не добавляет стабильности в регионе" и твердо заявил, что в случае любой попытки провокации Россия "немедленно ответит". Заявления в том же духе, сделанные в Кремле одно за другим, также демонстрировали серьезность ситуации с точки зрения России.

"Джумхуриет" побеседовало с военным аналитиком российского информационного агентства ТАСС, отставным полковником Виктором Литовкиным о присутствии НАТО в Черном море, Конвенции Монтрё, военном развертывании США в Греции, а также общем ходе турецко-российских отношений.

Военный потенциал USS Porter

Мустафа Бирол Гюгер (Mustafa Birol Güger): Что лежит в основе жесткой реакции Кремля на действия ВМС США в Черном море?

Виктор Литовкин: Кремль озвучивает резкую критику относительно присутствия американских кораблей в Черном море и их провокационных действий у южных рубежей нашей страны. Дело в том, что НАТО, которая является военно-политическим инструментом давления США на европейских союзников, определяет Россию не просто как потенциального противника, а откровенно как "врага".

Эсминцы типа "Арли Бёрк" (Arleigh Burke), в том числе USS Porter, несут около шести десятков крылатых ракет "Томагавк" (Tomahawk) большой дальности, которые могут быть оснащены ядерными боеголовками и достигать дальности 2,5 тысячи километров. Таким образом, этот корабль может брать на прицел российские ракетные базы стратегического назначения в Саратовской области, а также в Калужской и Тверской областях недалеко от Москвы. Кроме того, такие эсминцы 6-го флота, оснащенные системами противоракетной обороны "Иджис" (Aegis), которые могут использоваться для запуска как противоракет, так и ракет "Томагавк", неоднократно наносили удары по Сирии аналогичными ракетами.

"Конфликт может быть спровоцирован в любой момент"

Понятно, что Россия не может оставаться равнодушной к присутствию таких эсминцев у своих южных границ, даже если они не несут ядерные боеголовки. Отсюда - резкие заявления нашего президента и министра обороны. Мы внимательно следим за перемещениями таких кораблей в каждой точке Черного моря. В этом нам помогают наземные радиолокационные станции, системы радиоэлектронной борьбы, включая те, что находятся в Крыму, оптико-электронные системы, размещенные на кораблях и истребителях, БПЛА, а также противокорабельные комплексы, сканирующие поверхность в радиусе 600 километров, "Уран", "Бал" и "Бастион". Мы используем системы дальностью 600 километров, которые могут господствовать практически на всей глубине Черного моря. Наряду с многоцелевыми самолетами Су-30МС, дислоцированными в аэропортах Крымского полуострова, начеку всегда находятся истребители Су-34 и Су-24. Все эти системы способны в любое время при необходимости "нейтрализовать" возможные угрозы в адрес России со стороны эсминцев 6-го флота и американских бомбардировщиков.

В этом отношении "игры, в которые США играют в регионе", в то время как некоторые наши соседи опять же под влиянием США сосредотачивают оружие у наших границ, могут в любой момент спровоцировать вооруженный конфликт.

Эти силы сегодня угрожают нам ударом по мосту через Керченский пролив, оснащают свои корабли ракетами, способными достичь Кремля. Конечно же, мы понимаем, что все это вздор, однако, как говорится, "воды спят, но враг не дремлет"…

"Конвенция Монтрё способствует снижению напряженности"

- Что означает Конвенция Монтрё для России в свете сегодняшних дискуссий вокруг Черного моря?

- Конвенция Монтрё - один из фильтров, регулирующих перемещение кораблей США и НАТО в Черном море, за исключением черноморских государств. Конвенция предусматривает для этих кораблей срок пребывания в Черном море не более 21 суток и ограничение по тоннажу - 30 тысяч тонн. Таким образом, американские авианосцы не могут заходить в Черное море, что, конечно, хорошо. В этой связи Конвенция Монтрё так или иначе способствует снижению напряженности в Черном море, но, к сожалению, не может гарантировать, что корабли НАТО не будут совершать провокационных действий в регионе.

Напомним, Россия не стала останавливать британский эсминец Defender, который вошел в ее территориальные воды в июне этого года. Хотя, чтобы выгнать его оттуда, нам нужно было применить оружие. Если бы Defender не покинул наши территориальные воды, мы могли бы нанести сильный удар. Вспомним слова Владимира Путина по этому поводу: "Надеюсь, третья мировая война начнется не из-за затонувшего корабля". Рассчитываю на то, что эти слова были правильно истолкованы в Лондоне, Вашингтоне и Брюсселе.

"США переместят свое присутствие из Инджирлика в Грецию"

- Что вы думаете о военном развертывании США в Греции?

- Я думаю, что широкомасштабное военное развертывание США в Греции и явно возросший интерес США к этой стране могут быть связаны с попыткой преподать урок Турции. Эта ситуация обнаруживает идею своего рода "мелкой мести" Анкаре из-за ряда вопросов, включая системы противовоздушной обороны С-400, приобретенные у России.

Вашингтон видит, что Турция предпочла американским системам "Пэтриот" (Patriot) российские системы противовоздушной обороны. Вашингтон и Брюссель оказывают давление на Анкару из-за проводимой ею независимой линии во внешней политике. Вашингтон расценивает позицию Турции как бунт. Более того, администрация Вашингтона также видит, что Турция планирует приобрести истребители Су-35 и Су-57 у России, если США не поставят ей F-35.

С модернизацией аэропортов в Греции США, судя по всему, перенесут свое присутствие с базы Инджирлик туда. В таком случае туда же будут переправлены атомные бомбы B61, хранящиеся на турецкой территории. Возможно, это даже выгодно для Турции, поскольку в такой ситуации Инджирлик утратит свою особенность в качестве потенциальной цели в вооруженном конфликте, в который могут быть вовлечены США.

Ход турецко-российских отношений

- Каковы ваши прогнозы относительно хода развития турецко-российских отношений в краткосрочной и среднесрочной перспективе?

- Отношения между Россией и Турцией, несмотря на то что Анкара является частью НАТО, могут развиваться только в рамках отношений добрососедства, как, например, сейчас.

У нас есть яркие проекты в сфере военно-технического сотрудничества. Турция с помощью России строит атомную электростанцию "Аккую" мощностью 4,8 тысячи мегаватт и стоимостью 22 миллиарда долларов. По дну Черного моря проходят газовые трубы, которые в значительной степени удовлетворяют потребности Турции в дешевом топливе. Ежегодно на отдых в Турцию приезжают сотни тысяч россиян, что приносит солидный доход Турции. Годовой товарооборот между нашими странами - свыше 20 миллиардов долларов. Турция - шестой торговый партнер России после Китая, Германии и других стран, и есть надежда на увеличение этих объемов, несмотря на пандемию. Конечно, если взаимовыгодные отношения между нашими странами будут продолжаться.

Существуют и противоречия между политическими линиями двух стран. В числе этих тем - прежде всего Карабах и Идлиб, а также поставка Турцией ударных БПЛА на Украину. Проблемы могут быть преодолены, если лидеры двух стран, как и сегодня, смогут находить общую основу и создавать возможности для распутывания узлов противоречий. Будем надеяться, что искусство двух лидеров как государственных деятелей даст нам возможность поддерживать дружественные и взаимовыгодные отношения.

Мустафа Бирол Гюгер (Mustafa Birol Güger)