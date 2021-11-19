Военный эксперт оценил испытательный пуск ракеты «Циркон» с фрегата

Военный эксперт Дмитрий Корнев в четверг, 18 ноября, в беседе с «Известиями» оценил испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков».

Он рассказал, что в настоящее время проходят госиспытания «Циркона» для Военно-морского флота — подводных лодок и надводных кораблей. Эта ракета должна применяться по одиночным и групповым надводным, а также наземным целям.

«Считается, что после конструкторских испытаний ракета готова — это первый этап. В ходе государственных испытаний (этот этап начался в ноябре этого года) проверяется комплекс вооружения и его работа: в первую очередь системы целеуказания и применения. Также проверяют систему защиты от несанкционированного применения — «Циркон» может получить ядерную боеголовку, и в этом случае без нее нельзя обойтись», — отметил Корнев.

Также военный эксперт подчеркнул, что носителями «Циркона» станут фрегаты проекта 22350, указав на то, что пусковые установки и всё необходимое оборудование на них уже есть.

Кроме того, данные гиперзвуковые ракеты должны получить субмарины проекта 885М и подлодка проекта 885 «Северодвинск». Этими ракетами вооружат и проходящий сейчас модернизацию атомный крейсер «Адмирал Нахимов», добавил Корнев, подметив, что в будущем будут и другие носители.

Ранее в этот день министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об успешном испытательном пуске гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Пуск выполнил фрегат «Адмирал Горшков» по морской мишени из Белого моря. По данным объективного контроля, полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам. Цель была поражена прямым попаданием. К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота.

3 ноября Владимир Путин сообщил, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» начнут поступать в ВМФ со следующего года. Глава государства добавил, что проводимые испытания подтвердили уникальность также комплексов «Пересвет» (комплекс лазерного оружия) и «Авангард».

В октябре завершились испытания «Циркона» с подводной лодки. Была выполнена ракетная стрельба с ракетоносителя с подводной лодки «Северодвинск».

Гиперзвуковое оружие в России было презентовано в 2018 году. Помимо ракет «Циркон» в их число входят комплексы «Кинжал» и «Авангард».