Путин поставил перед Лавровым задачу добиваться гарантий безопасности РФ на западном направлении

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на видеоконференции с представителями Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

Москва. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что России не нужны конфликты на западных рубежах страны, призвал министерство иностранных дел добиваться предоставления серьезных и долгосрочных гарантий обеспечения безопасности на этом направлении.

Выступая в четверг на коллегии министерства иностранных дел, президент РФ отметил, что последние предупреждения России Западу производят определенный эффект.

"Известное напряжение там все-таки возникло. И в этой связи два момента здесь вижу. Во-первых, нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно больше, чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь ненужный нам конфликт, а нам конфликты не нужны", - сказал Путин.

"И второе - нужно обязательно уже ставить вопрос, Сергей Викторович (Лавров) о том, чтобы добиваться предоставления России серьезных долгосрочных гарантий обеспечения нашей безопасности на этом направлении", - добавил он.

По его словам, Россия не может просто так существовать и думать, что там может завтра произойти.