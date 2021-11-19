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WarSpot

Тайвань строит свою первую субмарину

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Источник изображения: warspot.ru

У Тайваня вскоре появится первая субмарина собственной разработки. Вчера, 17 ноября, портал navalpost.com сообщил о том, что на верфи CSBC Shipbuilding Corporation в Гаосюне прошла закрытая церемония закладки киля новой подводной лодки.

Церемония была закрыта для прессы, ВМС Тайваня также не публиковали никаких изображений по соображениям безопасности. Характеристики перспективной субмарины тоже остаются под грифом «секретно». Поскольку как такового киля у субмарин и современных кораблей нет, под церемонией закладки подразумевается объединение нескольких крупных модулей корпуса.

Масштабная модель тайваньской субмарины

Источник изображения: navalpost.com

Тайваньскую национальную программу проектирования и строительства неатомных подводных лодок ведёт Национальный Чжуншаньский институт науки и технологий (NCSIST) при техническом содействии США. Постройкой субмарин заведует корпорация CSBC Taiwan. Первую из подлодок планируется принять на вооружение к 2025 году. Для нужд своих ВМС Тайвань намерен построить восемь субмарин, которые получат американское вооружение и технологии.

Ещё в 90-е годы Минобороны Тайваня запланировало покупку восьми дизель-электрических субмарин у иностранного поставщика. В то время военное ведомство вело переговоры с США, Германией и Испанией, но из-за давления Китая все эти страны отказались от поставок или заморозили переговорный процесс. На сегодняшний день на вооружении тайваньских ВМС состоят четыре подлодки: две типа Guppy и две типа Sea Dragon. При этом к выполнению военных задач пригодны только две субмарины типа Sea Dragon, построенные в 80-е годы, а подлодки типа Guppy 1945 года постройки являются небоеспособными и используются для учебных целей.

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