Источник: палубники Северного флота на МиГ-29 начали перелет из Крыма на север России

По словам собеседника агентства, в ходе тренировок на комплексе НИТКА использовались до 10 самолетов МиГ-29К/КУБ 100-го ОКИАП

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Сотый отдельный корабельный истребительный авиаполк (ОКИАП) морской авиации Северного флота (СФ) завершил подготовку на аналоге авианосца - наземном испытательном тренировочном комплексе (авиационном) НИТКА в Саках и в четверг начал перелет на аэродром постоянного базирования. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Тренировочные полеты с комплекса НИТКА завершены. В четверг полк приступил к перелету на аэродром постоянного базирования с выполнением нескольких промежуточных посадок", - сказал он.

По словам собеседника агентства, в ходе тренировок на комплексе НИТКА использовались до 10 самолетов МиГ-29К/КУБ 100-го ОКИАП.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее сообщалось, что в начале октября самолеты МиГ-29К/ КУБ 100-го ОКИАП выполнили перелет на комплекс НИТКА в Саках с выполнением нескольких промежуточных посадок. До этого пресс-служба СФ сообщила, что 279-й ОКИАП СФ, на вооружении которого состоят самолеты Су-33 и Су-25УТГ, завершил подготовку на комплексе НИТКА в Саках.

По данным пресс-службы, за более чем месяц к посадкам на палубу авианосца удалось подготовить семь летчиков, в том числе пятерых молодых пилотов палубной авиации. Все они совершили взлеты с корабельного трамплина на истребителе Су-33 и самостоятельно выполнили посадку на наземный тренажер с зацепом троса авиафинишера.

Про комплексы НИТКА и авианосец

Перед полетами с авианосца летчики палубной авиации по существующим регламентам должны получить допуск к ним. Для их подготовки предполагалось использовать два комплекса НИТКА в Саках и в Ейске. Про первый известно, что он нуждался в модернизации и сейчас выполняется соответствующий контракт, про второй - что его ввод в строй неоднократно переносился.

Комплексы НИТКА предназначены для отработки взлета и посадки самолетов корабельной авиации. Комплекс в Саках представляет собой аэродром со стальным летным полем в виде корабельной палубы, оборудованный трамплином и аэрофинишерами. Габариты летного поля эквивалентны летной палубе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".