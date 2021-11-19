Комитета ГД по обороне обсудил вопросы соцобеспечения военнослужащих, ветеранов и инвалидов боевых действий, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей.

Председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов: - Сегодня мы провели тематическое заседание Комитета по одному из важнейших направлений нашей работы – социальному обеспечению военнослужащих, ветеранов и инвалидов боевых действий, «военных пенсионеров» и членов их семей.

В настоящее время Минобороны, Росгвардией, ФСБ и другими силовыми ведомствами делается очень многое для решения ключевых вопросов по улучшению социального обеспечения военнослужащих и других категорий. Вмести с тем, остается ряд тем, которые требуют детальной проработки и определенных подходов, в том числе, через совершенствование «военного законодательства». Военнослужащие, «военные пенсионеры», члены их семей обращаются в Комитет по обороне по различным вопросам жилищного, пенсионного, медицинского и других видов обеспечения, а также мер социальной поддержки ветеранов.

Хочу обратить внимание на то, что весь «социальный блок» находится в поле зрения и под контролем Комитета. Мы, парламентарии относимся с большей ответственностью и вниманием к социальным вопросам. Работа законодателей в этом направлении продолжится и будет совершенствоваться далее. Мы должны делать все возможное для того, чтобы социальное положение военнослужащих соответствовало их высокому предназначению. Все вопросы, рассмотренные сегодня по этому направлению, будут проанализированы, проработаны со всеми силовыми структурами и по итогам Комитетом будет подготовлено соответствующее решение.

Картаполов также рассказал, что Комитет рекомендовал принять в первом чтении законопроект № 1195764-7 "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации" (по вопросу отнесения к выгодоприобретателям по обязательному государственному страхованию фактических воспитателей погибших (умерших) военнослужащих).

Законопроектом предлагается перечень выгодоприобретателей по обязательному государственному страхованию дополнить лицами, признанными фактически воспитывавшими и содержавшими застрахованных лиц в течение не менее пяти лет до достижения ими совершеннолетия (фактическими воспитателями). Признание гражданина фактическим воспитателем застрахованного лица предлагается осуществлять судом в порядке особого производства по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение.

Уверен, что законопроект будет способствовать совершенствованию публично-правового механизма возмещения вреда, причиненного гибелью (смертью) военнослужащего, поэтому заслуживает безусловной поддержки», - сообщил глава думского оборонного Комитета.