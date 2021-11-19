Войти
РИА Новости

"Перехватить невозможно". Военный эксперт об испытании ракеты "Циркон"

124
0
0
Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море
Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море.
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

На Северном флоте выполнена стрельба по морской мишени ракетой "Циркон", доложил глава Минобороны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Литовкин рассказал об уникальных качествах "Циркона".

Глава Министерства обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешной стрельбе ракетой "Циркон" в Белом море, сообщили журналистам в оборонном ведомстве.

Речь шла о завершающемся цикле испытаний гиперзвукового ракетного оружия. В рамках этих испытаний фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" выполнил стрельбу ракетой "Циркон" по морской мишени, находившейся в акватории Белого моря, отметили в Минобороны. Цель была поражена прямым попаданием.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин напомнил об уникальных характеристиках "Циркона".

""Циркон" – очень эффективный боеприпас, который летает на расстояние до тысячи километров с гиперзвуковой скоростью, и это говорит о том, что обнаружить и перехватить его невозможно. Тем более что он еще и управляется на траектории полета", – отметил военный эксперт.

Он назвал еще одно преимущество "Циркона" и других российских крылатых ракет.

"Они все могут находиться в универсальных пусковых установках. "Циркон", торпеды, "Оникс", "Калибр" – все они находятся в едином пусковом стакане. Подводные лодки и надводные корабли не надо переоборудовать заново под каждый вид вооружений, если командиру надо стрелять "Цирконом" – он стреляет "Цирконом", если надо стрелять "Калибром" – он стреляет "Калибром". Это делает "Циркон" еще более эффективным для эксплуатации и применения", – объяснил Виктор Литовкин.

"Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере. Ее максимальная скорость – девять скоростей звука. "Циркон" может уничтожать как надводные, так и наземные цели.

  • Эксперт: запуск "Циркона" сопоставим с запуском спутника в 1957 году

    16:48

    "Оникс" – сверхзвуковая ракета среднего радиуса действия, предназначена для поражения целей на воде и на суше.

    Семейство "Калибр" объединяет несколько видов ракет: противокорабельные, предназначенные для ударов по наземным целям, а также ракето-торпеды, цель которых – подводные лодки вероятного противника.

    Коротко и по делу. Только отборные цитаты в нашем Телеграм-канале.

    • Права на данный материал принадлежат
    Материал размещён правообладателем в открытом доступе
    • В новости упоминаются
    Страны
    Россия
    Продукция
    Адмирал Горшков
    П-800 Оникс
    Циркон-С 3М22
    Персоны
    Путин Владимир
    Шойгу Сергей
    Проекты
    22350
    ГЗЛА
    Калибр КР
    СФ
    Похожие новости
    19.11.2021
    Шойгу доложил президенту РФ об успешном испытании ракеты "Циркон"
    06.10.2021
    «Циркон» суров: в России провели испытания гиперзвукового оружия
    05.06.2020
    Приказ «Адмиралам»: фрегаты с «Цирконами» усилят Тихоокеанский флот
    20.11.2019
    "Циркон" имеет значение: корабли переоснащают на гиперзвук
    30.07.2018
    День ВМФ России: главный парад, новинки флота и база в Сирии
    Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
    Войти через ВКонтакте
    Войти через Facebook
    • Разделы новостей
    • Обсуждаемое
      Обновить
    • 19.11 00:13
    • 99
    Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
    • 18.11 23:08
    • 3
    В США удивились размерам Су-75
    • 18.11 21:08
    • 1
    Ракетный крейсер "Москва" вернулся в Севастополь после выполнения задач в Черном море
    • 18.11 19:53
    • 1
    Доктрина Байдена на Украине. Вооружить Киев, чтобы спровоцировать Москву
    • 18.11 19:47
    • 2
    Переброску польских средств ПВО к белорусской границе показали на видео
    • 18.11 18:06
    • 1
    Россия к началу декабря усилит военную группировку в Крыму десантным полком
    • 18.11 13:31
    • 2
    Индийский космический аппарат избежал удара с американским
    • 18.11 13:14
    • 9
    Пашинян заявил, что Азербайджан предпринимает в Нагорном Карабахе дискредитирующие российских миротворцев действия
    • 18.11 12:23
    • 1
    IBM представила квантовый процессор Eagle со 127 кубитами
    • 17.11 23:06
    • 2
    Длинная рука России
    • 17.11 21:38
    • 5
    Россия испытала противоспутниковое оружие в космосе
    • 17.11 17:09
    • 1
    Израиль показал уничтожителя Т-90
    • 17.11 17:04
    • 1
    Попавший в западню танк М1А2 Abrams показали на видео
    • 17.11 17:02
    • 1
    Советский Т-55 за океаном превратили в Leоn 1
    • 17.11 16:56
    • 123
    Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?