"Перехватить невозможно". Военный эксперт об испытании ракеты "Циркон"

На Северном флоте выполнена стрельба по морской мишени ракетой "Циркон", доложил глава Минобороны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Литовкин рассказал об уникальных качествах "Циркона".
Глава Министерства обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешной стрельбе ракетой "Циркон" в Белом море, сообщили журналистам в оборонном ведомстве.
Речь шла о завершающемся цикле испытаний гиперзвукового ракетного оружия. В рамках этих испытаний фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" выполнил стрельбу ракетой "Циркон" по морской мишени, находившейся в акватории Белого моря, отметили в Минобороны. Цель была поражена прямым попаданием.
В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин напомнил об уникальных характеристиках "Циркона".
Он назвал еще одно преимущество "Циркона" и других российских крылатых ракет.
"Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере. Ее максимальная скорость – девять скоростей звука. "Циркон" может уничтожать как надводные, так и наземные цели.
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"Оникс" – сверхзвуковая ракета среднего радиуса действия, предназначена для поражения целей на воде и на суше.
Семейство "Калибр" объединяет несколько видов ракет: противокорабельные, предназначенные для ударов по наземным целям, а также ракето-торпеды, цель которых – подводные лодки вероятного противника.
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