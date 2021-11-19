"Перехватить невозможно". Военный эксперт об испытании ракеты "Циркон"

На Северном флоте выполнена стрельба по морской мишени ракетой "Циркон", доложил глава Минобороны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Литовкин рассказал об уникальных качествах "Циркона".

Глава Министерства обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешной стрельбе ракетой "Циркон" в Белом море, сообщили журналистам в оборонном ведомстве.

Речь шла о завершающемся цикле испытаний гиперзвукового ракетного оружия. В рамках этих испытаний фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" выполнил стрельбу ракетой "Циркон" по морской мишени, находившейся в акватории Белого моря, отметили в Минобороны. Цель была поражена прямым попаданием.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин напомнил об уникальных характеристиках "Циркона".

""Циркон" – очень эффективный боеприпас, который летает на расстояние до тысячи километров с гиперзвуковой скоростью, и это говорит о том, что обнаружить и перехватить его невозможно. Тем более что он еще и управляется на траектории полета", – отметил военный эксперт.

Он назвал еще одно преимущество "Циркона" и других российских крылатых ракет.

"Они все могут находиться в универсальных пусковых установках. "Циркон", торпеды, "Оникс", "Калибр" – все они находятся в едином пусковом стакане. Подводные лодки и надводные корабли не надо переоборудовать заново под каждый вид вооружений, если командиру надо стрелять "Цирконом" – он стреляет "Цирконом", если надо стрелять "Калибром" – он стреляет "Калибром". Это делает "Циркон" еще более эффективным для эксплуатации и применения", – объяснил Виктор Литовкин.

"Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере. Ее максимальная скорость – девять скоростей звука. "Циркон" может уничтожать как надводные, так и наземные цели.