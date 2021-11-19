Войти
РИА Новости

Путин: бомбардировщики НАТО летают на расстоянии 20 километров от границ России

113
0
0
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Метцель

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Стратегические бомбардировщики стран НАТО летают на расстоянии 20 километров от границ РФ, это выходит за красную линию, заявил президент РФ Владимир Путин.

"На расстоянии 20 километров от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики. Они как известно несут очень серьезное оружие. Да, мы постоянно высказываем наши озабоченности по этому поводу, говорим о красных линиях. Но конечно понимаем, что партнеры наши очень своеобразные, и так поверхностно очень относятся ко всем нашим предостережениям и разговорам о красных линиях", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства иностранных дел .

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
24.09.2021
УНIАН (Украина): НАТО 2.0. Какими будут последствия создания нового военного союза для мира и Украины
22.07.2021
Минобороны Украины сообщило о переброске военных к российской границе в районе Крыма
18.03.2019
Только после вас: когда Россия разместит ракеты в Европе
02.11.2016
Третья мировая может начаться в Прибалтике (Atlantico, Франция)
21.01.2015
Россия, джихадисты или кибервойна – какая из этих угроз самая актуальная? ("The Guardian", Великобритания)
02.04.2012
"Обиды" мешают реальным делам
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.11 00:13
  • 99
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 18.11 23:08
  • 3
В США удивились размерам Су-75
  • 18.11 21:08
  • 1
Ракетный крейсер "Москва" вернулся в Севастополь после выполнения задач в Черном море
  • 18.11 19:53
  • 1
Доктрина Байдена на Украине. Вооружить Киев, чтобы спровоцировать Москву
  • 18.11 19:47
  • 2
Переброску польских средств ПВО к белорусской границе показали на видео
  • 18.11 18:06
  • 1
Россия к началу декабря усилит военную группировку в Крыму десантным полком
  • 18.11 13:31
  • 2
Индийский космический аппарат избежал удара с американским
  • 18.11 13:14
  • 9
Пашинян заявил, что Азербайджан предпринимает в Нагорном Карабахе дискредитирующие российских миротворцев действия
  • 18.11 12:23
  • 1
IBM представила квантовый процессор Eagle со 127 кубитами
  • 17.11 23:06
  • 2
Длинная рука России
  • 17.11 21:38
  • 5
Россия испытала противоспутниковое оружие в космосе
  • 17.11 17:09
  • 1
Израиль показал уничтожителя Т-90
  • 17.11 17:04
  • 1
Попавший в западню танк М1А2 Abrams показали на видео
  • 17.11 17:02
  • 1
Советский Т-55 за океаном превратили в Leоn 1
  • 17.11 16:56
  • 123
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?