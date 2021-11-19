Путин: бомбардировщики НАТО летают на расстоянии 20 километров от границ России

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Стратегические бомбардировщики стран НАТО летают на расстоянии 20 километров от границ РФ, это выходит за красную линию, заявил президент РФ Владимир Путин.

"На расстоянии 20 километров от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики. Они как известно несут очень серьезное оружие. Да, мы постоянно высказываем наши озабоченности по этому поводу, говорим о красных линиях. Но конечно понимаем, что партнеры наши очень своеобразные, и так поверхностно очень относятся ко всем нашим предостережениям и разговорам о красных линиях", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства иностранных дел .