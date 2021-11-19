Токио ощущает себя уязвимым: в Японии намерены удвоить военные расходы

Василий Головнин — о предпосылках, по которым можно судить, что Япония взяла курс на развитие своего военного потенциала

Без особого шума в середине ноября в Южно-Китайском море состоялось небольшое историческое событие - впервые в этой акватории совместные учения с ВМС США провела новейшая японская ударная субмарина класса "Сорю" ("Синий дракон"). После 1945 года подлодки Страны восходящего солнца в столь дальние походы для практических боевых тренировок не направлялись - чтобы не раздражать соседние страны. Однако сейчас об этих условностях, видимо, решено забыть, поскольку Вашингтон и Токио намерены активизировать подготовку к возможным военным конфликтам в акватории Южно-Китайского моря, например в зоне Тайваня.

Японская ударная субмарина класса "Сорю" Источник изображения: © Kaijō Jieitai/Japan Maritime Self-Defense Force/CC BY-SA 4.0/Wikipedia Commons

В учениях помимо новейшей подлодки, которая отличается повышенной бесшумностью и длительностью автономного плавания, принимал участие также японский вертолетоносец "Кага", который, как ожидается, вскоре будет переоборудован в легкий авианосец и примет на палубу десяток многоцелевых боевых самолетов пятого поколения F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Его совместные тренировки с американским ракетным эсминцем и японской субмариной были явно направлены на отработку действий по срыву возможной блокады Тайваня вооруженными силами КНР в случае обострения обстановки.

Тайвань под прицелом?

Пекин заявляет, что будет прилагать все усилия к мирному присоединению этого острова, где в 1949 году укрылись сторонники партии Гоминьдан генералиссимуса Чан Кайши, проигравшие в гражданской войне с коммунистами Мао Цзэдуна. Однако КНР предупреждает, что готова при необходимости применить и военную силу против тайваньских сепаратистов.

В опубликованном 17 ноября докладе одной из исследовательских служб Конгресса США утверждается, что КНР уже имеет или очень близка к приобретению потенциала для проведения успешной операции против острова. По расчетам военного ведомства Тайваня, Китай будет готов к этому уже к 2025 году.

Вашингтон расценивает подобную перспективу как серьезную угрозу, поскольку неоднократно подтверждал свое намерение защищать остров и снабжать его вооружениями. Озабочены ситуацией и в Токио - отдаленные японские острова самой южной префектуры Окинава непосредственно примыкают к Тайваню. В случае конфликта они окажутся в зоне военных действий. Многие японские эксперты бьют тревогу, отмечая, что эффективная блокада и десант на Тайване невозможны без оккупации прилегающих к нему японских территорий.

В докладе исследовательской службы Конгресса США подчеркивается, что для успешного ведения боевых действий в этом районе Вашингтону совершенно необходимо подключение вооруженных сил Японии. Уровню их подготовки и оснащенности в документе дается весьма лестная оценка.

Токио считает себя уязвимым

Правительство Японии открыто не заявляет о готовности вступить в бой за Тайвань, однако в Токио постоянно твердят о необходимости укреплять военный потенциал страны с учетом угрозы конфликта не только с Китаем, но и с КНДР.

В этом году правящая Либерально-демократическая партия Японии открыто указала на необходимость фактически удвоить военные расходы страны и довести их минимум до 2% валового внутреннего продукта. Созданы и усиленно тренируются так называемые мобильные амфибийные силы (аналог американской морской пехоты), которые призваны вести операции в первую очередь в зоне Тайваня. На отдаленных островах в этом районе размещают ракетные комплексы "земля - корабль", нацеленные на китайский флот. Для операций в зоне потенциального конфликта японские ВМС вскоре получат два легких авианосца, в США закупается более сотни новейших самолетов F-35 разных модификаций.

Солдаты Амфибийной бригады быстрого развертывания Сухопутных сил самообороны Японии Источник изображения: © REUTERS/Issei Kato

Однако Токио ощущает себя уязвимым: японские эксперты предупреждают, что имеющаяся в стране система ПРО не поспевает за прогрессом в развитии военного потенциала Китая и КНДР. Она не в состоянии, например, перехватывать китайские крылатые ракеты большой дальности или прикрыть страну от массированного удара баллистическими ракетами, не говоря уже о гиперзвуковых системах, недавно испытанных Пекином. Японская ПРО бессильна и против новейших ракет Пхеньяна, которые имеют крайне низкую траекторию полета и меняют ее перед попаданием в цель.

Где взять ракеты большой дальности?

В Токио сейчас пересматривают Стратегию обеспечения национальной безопасности, чтобы определить пути перевооружения страны. В ходе дискуссий все громче раздаются голоса о том, что лучшим видом обороны будет не дорогостоящее латание дыр в системе ПРО, а приобретение потенциала сокрушительных ударов по объектам на территории противника в случае чрезвычайных обстоятельств.

Нужно пояснить: существование нынешних Сил самообороны Японии противоречит 9-й статье конституции страны, которая провозглашает отказ от военного потенциала и применения силы или угрозы силой для разрешения международных споров. Воссоздание армии и флота было объяснено тем, что Устав ООН допускает право на оборону, однако Токио обязался при этом не обзаводиться наступательными вооружениями.

Это обещание сейчас нарушено, поскольку даже легкие авианосцы явно попадают в ранее запрещенную категорию. Но Токио по-прежнему не имеет вооружений большой дальности, способных нанести удар по континентальным соседям. В прошлые годы было решено восполнить этот пробел путем закупки у США таких ракет для оснащения боевых самолетов, однако от плана отказались - в СМИ пишут, что в Вашингтоне заломили слишком высокую цену.

Американские ракеты в Японии?

Японский премьер Фумио Кисида постоянно говорит, что намерен изучить вопрос о потенциале удара по базам на территории противника, однако решений на этот счет пока не принято. Военное ведомство страны ведет свои разработки в деле создания ракет большой дальности и гиперзвуковых планирующих боеголовок. Но готовых "изделий" такого рода, опять же, пока не имеется.

Свой вариант предлагают США - разместить на территории Японии американские крылатые и баллистические ракеты, способные угрожать Китаю. На необходимость этого указывается и в упомянутом ранее докладе исследовательской службы Конгресса. Вашингтон, судя по всему, будет все более активно предлагать Токио подобные планы, которые, бесспорно, встретят противодействие со стороны японской пацифистской общественности. Перспектива размещения американских ракет к тому же, как уже ожидается, вызовет не только протесты, но и ответные меры со стороны Китая и России - это способно надолго стать крупной региональной проблемой.

Однако в Японии есть силы, готовые к такому развитию событий. "На нашей территории давно размещены боевые самолеты США, способные нанести удар по Китаю и Северной Корее, - сказал мне один из ведущих в стране военных экспертов Ю Коидзуми. - Развертывание американских ракет наземного базирования принципиально ничем от этого не отличается".

Головнин Василий

Руководитель представительства ТАСС в Японии