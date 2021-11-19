Лукашенко против Кремля: у военного союза Москвы и Минска нет командующего

Зачем России нужны военные базы в Белоруссии

В Минске не считают нужным размещать российские военные базы в Белоруссии несмотря на активизацию НАТО на западной границе. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался в особенностях взаимодействия двух государств в военной сфере.

«А зачем базы РФ нам здесь нужны? У нас есть Союзное государство, региональная группировка войск, в которую входит вся армия Вооруженных сил Республики Беларусь и часть сил и средств Российской Федерации, которых, по нашим расчетам, вполне достаточно. Если будет необходимость, Россия совсем рядышком. Они все будут на нашей территории. А размещать дополнительно какие-то авиационные и еще какие-то базы - они не нужны», - заявил генерал Хренин в интервью телеканалу Al Jazeera.

По словам главы военного ведомства Белоруссии, Минск вместе с Москвой выработали другой механизм взаимодействия. «Мы готовим свои вооруженные силы в рамках центров, учебно-боевых центров, где организовано совместное дежурство. Мы изучаем технику, новую технику, изучаем опыт, где-то делимся своим опытом. Если понадобится, то, как сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, тут будет хоть вся российская армия», - подчеркнул министр обороны республики.

Коренным вопросом в деле военного строительства и создания любых военных союзов и блоков является вопрос о единстве власти - кто, кому и по каким вопросам подчиняется. К примеру, в настоящее время в НАТО есть верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами в Европе, которому оперативно подчинены все войска альянса на континенте. В частности, в настоящее время части и соединения НАТО находятся, в том числе, на территории прибалтийских стран и Польши. Командуют ими из Брюсселя.

Вопрос о подчиненности при создании коалиционных группировок войск, в которых принимают участие вооруженные силы различных государств, имеет основополагающий и крайне принципиальный характер. А вот здесь Александр Лукашенко в вопросах своих полномочий по единоличному руководству вооруженными силами Белоруссии не намерен отступать даже на миллиметр.

Минск торпедировал все возможные российские усилия в этом направлении. Можно даже сказать: Александр Лукашенко по факту саботирует планы Кремля по созданию единого военного центра принятия решений.

Даже в рамках Объединенной системы ПВО прийти к какому-либо разумному компромиссу так и не удалось, кроме взаимного обмена информацией о воздушной обстановке. Более того, Александр Лукашенко пытался переподчинить себе даже российские истребители, несущие боевое дежурство по противовоздушной обороне на территории республики.

Министр обороны республики в своем заявлении упомянул и о союзном государстве, и о региональной группировке войск, и о том, что на территории Белоруссии может оказаться вся российская армия, но так и не озвучил - есть ли Объединенные вооруженные силы (ОВС) Белоруссии и России, существуют ли верховный главнокомандующий этими ОВС, штаб и единый командный пункт, какие силы и средства оперативно подчинены главнокомандующему.

А если нет однозначных ответов на эти важнейшие вопросы - все остальное относится к разряду деклараций.

К примеру, предположим - объединенные вооруженные силы РФ и Белоруссии планируют стратегическую оборонительную операцию на континентальном театре военных действий. В этом случае одними из важнейших оперативных задач являются отражение возможного воздушно-космического нападения противника и удержание занимаемых рубежей и позиций.

Однако в случае внезапного нападения противника проведение ряда мероприятий по оперативному развертыванию войск, при раскладе, который предлагает Минск, становится просто невозможным или уже катастрофически запоздалым.

К таковым относится, к примеру, занятие войсками полос обороны - вывод частей и соединений в районы оперативного предназначения, а также перебазирование авиации на передовые аэродромы. То есть какая-то совместная военная инфраструктура обеих стран так или иначе необходима - особенно на границе с потенциальным противником, то есть с НАТО.

Да и выражение белорусского министра обороны «совсем рядышком» не совсем точно. К примеру, протяженность Белоруссии с запада на восток составляет 650 км. Для справки, глубина фронтовой наступательной операции - 300-400 км.

То есть это далеко не «рядышком». Примерно такой же радиус боевого применения (650 км) у фронтового бомбардировщика Су-24, а у штурмовой авиации он в два-три раза меньше (от зависимости от загрузки). Радиус досягаемости многих других средств поражения и того меньше. В случае реального конфликта счет будет буквально «на часы и минуты» и до Белоруссии Москва рискует не успеть дойти - там уже будет потенциальный противник.

Таким образом, к примеру, без перелета авиации на оперативные аэродромы в ходе ведения боевых действий не обойтись. В военное время этим заниматься будет уже поздно, особенно в плане создания запасов материальных средств - авиационного топлива и средств поражения. Стало быть, авиационные базы нужны уже в мирное время. Разумеется, только в том случае, если руководствоваться интересами действительной национальной безопасности Союзного государства. И если это государство есть в реальности, а не только на бумаге.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок