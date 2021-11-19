В Азербайджане заявили о новом обстреле со стороны военных Армении

Военные Азербайджана совершили новый обстрел азербайджанских позиций на государственной границе. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщает минобороны Азербайджана.

«Подразделения вооруженных сил Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении села Коханеби Товузского района со своих позиций в селе Чинарли Шамшаддинского района 18 ноября в 14:10 (13:10 мск). Противоположная сторона была подавлена ответным огнем», — указано в заявлении.

Уточняется, что потерь среди личного состава азербайджанской армии в результате обстрела нет.

Ранее в этот день азербайджанское ведомство уже сообщало об обстрелах на государственной границе со стороны вооруженных сил Армении. По армянским позициям был открыт ответный огонь.

При этом до этого в минобороны Армении сообщили, что военные Азербайджана открыли беспорядочный огонь в районе армяно-азербайджанской границы в Тавушской области. В ведомстве добавили, что ответными действиями огонь был подавлен.

Ситуация на границе обострилась 14 ноября, когда вооруженные силы Азербайджана предприняли попытку наступления, после чего завязалась перестрелка. В результате боевых действий Армения потеряла связь с 24 военнослужащими, еще один погиб, 13 взяты в плен.

Ереван обратился к России с просьбой помочь в защите территориальной целостности страны.

Огонь был прекращен после переговоров главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с министрами обороны Армении и Азербайджана Суреном Папикяном и Закиром Гасановым 16 ноября. Военное ведомство Армении подтвердило стабилизацию ситуации на границе.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов, в частности села Гервенд, Гараханбейли, Нюзгар и Горадиз Физулинского района и ряд сел Джабраильского района. 8 ноября 2020 года под контроль Азербайджана перешел город Шуша.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.