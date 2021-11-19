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Российская армия будет гонять на «багги»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Развитие военных «багги» рассмотрели на заседании Военно-технического комитета при Совете министров обороны государств - участников СНГ.

Об этом сообщает Минобороны России.

«Подробно рассмотрены вопросы совершенствования системы восстановления ракетно-артиллерийского вооружения, а также основные направления развития военных транспортных средств типа «багги», - говорится в сообщении.

Также были обсуждены итоги совместных стратегических учений «Запад-2021» и «Эшелон-2021».

Председательствовал на заседании заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков. «Сегодня очевидно, что обеспечить безопасность можно только совместными усилиями и согласованными действиями», подчеркнул Булгаков.

Он обозначил в виде важнейшей задачи повышение роли военного сотрудничества в системе безопасности СНГ. По словам Булгакова, это необходимо для противодействия как международному терроризму, так и другим вызовам военного характера.

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